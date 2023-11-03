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傳涉賄 郭台銘百萬連署蒙陰影 須補巨稅？富士康斥謠言

記者程遠述、蔣永佑、黃雅慧／台北3日電
鴻海旗下富士康在中國被查稅。(路透)
鴻海旗下富士康在中國被查稅。(路透)

鴻海集團創辦人郭台銘獨立參選總統展開全台連署，昨告一段落，總計103萬6778份連署書，在法定期限內送至選委會。不過，連署過程中，各地連署站近乎「遍地開花」，接連遭檢方查辦以金錢、物資換取連署或個資等疑似不法情事，至今已累積18案，相關不法讓郭台銘的破百萬連署，蒙上陰影。

郭台銘辦公室表示，每一張連署書都是對郭賴配的肯定、期待及鞭策，郭台銘和賴佩霞會扛起中華民國永續發展的責任，為中華民國的未來打拚。各地連署站點經盤點後，將轉型作為各地競選辦公室或選民服務中心，繼續提供選民服務。

近日全台多處也出現郭台銘連署涉及賄選案件，郭台銘北部連署站點昨也遭檢調搜索，郭辦發言人黃士修表示，涉嫌買票案件都不是郭台銘官方站點，偽造及非法的連署書，都沒送來官方站點，這些涉案人也都不是郭辦官方的人，郭辦從一開始連署就向支持者、組織等強調，連署不可有對價關係，有就是違法，違法就該舉報，郭官方連署點、郭辦都嚴格守法。

中選會表示，會依法循例查核，包括已過世卻出現在連署書上的「死人」連署、重複連署等都是過去查核項目，如有明顯偽造抄寫情事，選務機關會依法、循例進行職務告發。根據中選會期程，14日前會公告總統、副總統選舉連署結果。

此外，近期富士康旗下企業遭中國大陸相關單位稽查稅務、土地等訊息引起關注，網路有各種推測。對此，富士康科技集團2日在微博發表聲明指出，近日網傳「富士康被徹查，須補稅1800億人民幣（約246億美元），約2萬個足球場大的土地將被收回國有。」等內容消息，均為謠言。並稱將對相關謠言發布者和帳號追責的權利。這也是自查稅新聞傳出以來，富士康科技集團官方微博首度發出的相關公告。

郭台銘 中華民國 微博

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