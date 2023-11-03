新聞評論／郭台銘下一步？ 6成民眾早告知

鴻海創辦人郭台銘（左）2日偕同副手搭檔賴佩霞赴台北市選委會送交連署書，步出選委會後郭台銘受訪強調，接下來將由支持者告訴他下一步要怎麼走。（記者侯永全／攝影）

2024總統選舉連署書2日截止收件，鴻海 創辦人郭台銘 1日先到台北市選委會送件，並說接下來將由支持者告訴他下一步要怎麼走。其實台灣希望下架民進黨的六成民眾，早就告訴郭台銘應該怎麼走。

郭台銘力拚總統大選門票，他的臉書直到連署截止前還在衝刺。郭辦稱連署人數遠超過門檻，這點沒有人會懷疑。然而，連署過程的爭議不斷，雖然迄今應無損其連署的合法性，但恐怕多少會傷害其正當性。

連署過程中，從台灣頭到台灣尾，甚至外島金門，都傳出弊端，包括涉嫌收購或盜用個資偽造連署書、涉嫌行賄連署或收購連署書等；各地收購連署書的價碼從台幣100元到1000元不等。

郭辦澄清，涉嫌買票案件都不是郭台銘官方站點，偽造及非法的連署書都沒有送到官方站點，涉案者也都不是郭辦官方的人；最高檢也說，目前仍屬個案，還看不出上層有人幕後主使跡象。

不過，郭台銘官方連署站仍然發生了疑涉連署送米酒情形，北北基桃四個地檢署1日同步搜索四地連署總部和連署站。雖然米酒市價台幣27元，未達30元賄選要件，但遍地開花的連署弊案，恐怕多少會汙損郭台銘的總統大選門票。

郭台銘參選，藍白綠三樣情。藍營冷處理，不出惡言，但對跨黨助郭者壯士斷腕；白營直言無郭柯配可能，但柯郭眉來眼去；綠營心焦暗助，直到中共對鴻海富士康查稅，才撿到槍大力聲援。

郭台銘稱只專注連署，沒有分心。不過，藍白合議題炒熱，壓過賴清德聲量，也讓郭台銘邊緣化；只有藍白好事多磨，才時或墊高郭台銘角色。接下來，藍白若合，更歡迎郭台銘歸隊，但郭已非不可或缺；而即使藍白合破局，進入四腳督，賴侯柯領先集團混戰，郭台銘恐怕也占不到便宜。

台灣民主政治與兩岸和戰正處在關鍵十字路口，藍白合不合將是最大變數。郭台銘取得總統大選門票後回歸，促成在野團結，政黨輪替，將會是他對台灣最大的貢獻。否則，歷史翻不了頁，台灣繼續沉淪，侯柯互責，郭台銘徒擁一張大選門票，同樣難逃戰犯黑榜。