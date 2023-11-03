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藍白合將攤牌 侯友宜：火車不等人 柯文哲：未必全民調

記者張睿廷、林縉明／台北3日電
民眾黨總統參選人柯文哲（右）、國民黨總統參選人侯友宜（左）。（本報系資料照片）
民眾黨總統參選人柯文哲（右）、國民黨總統參選人侯友宜（左）。（本報系資料照片）

總統大選藍白整合進度受矚目，民眾黨參選人柯文哲表態「只要方法公平，選票上誰正誰副都會接受」後，昨天再稱「一開始就沒說一定要全民調」，只是要有公開公平的規則，不應該用某個人綁架其他所有人。國民黨參選人侯友宜昨向柯喊話「火車過站就不等人」，強調「忍讓絕不是妥協」，看到柯終於表態願形成正副手合作，衷心邀請柯一起放下自己，共同完成政黨輪替，成就人民期待。

侯友宜、柯文哲、鴻海創辦人郭台銘昨天同台出席葫蘆寺北港媽祖起駕大典，三人罕見同台。侯致詞表示，兩岸兵凶戰危，要保佑台灣人民遠離恐懼與害怕，參選總統的人要記得，要用這心情大家團結一起走，團結所有人的力量，在中華民國旗幟下一起往前走，不管誰當總統，誰在哪個位置，都是為台灣好，心存善念，自然水到渠成。他微微看向台下的柯、郭，似有喊話意味。柯會後面對媒體追問未回應。

柯文哲昨天下午出席競選總部開箱記者會表示，他一開始就沒說一定要全民調，只是要有個公開、公平的規則，「不應該用某個人綁架其他所有人」，民眾黨強調程序正義，可是台灣傳統政治有時候都用喬的，這就是政治DNA不合，政黨要合作，還是要提出雙方支持者都可接受的解決方案，不贊成在那裡喬，喬到最後就密室政治，後來就變分贓政治。

柯文哲指出，政黨與政黨合作，要從政策綱領到總統選舉、立委選舉，選舉結束後，聯合政府怎麼組閣，或是在立法院正副院長、各委員會合作……，當然也不可能百分之百完全合作，若完全一樣，這樣乾脆就變同一個黨就好。

柯表態後，侯在臉書表示，指柯起初十分堅持自己的方法，甚至要求輸者退選，這樣的要求恐怕讓民眾期待的藍白合，變成一場零和博弈，讓台灣陷入再一次撕裂，耗損團結的能量。侯說，為了大局，他可以忍下所有質疑與責難，「但忍讓絕不是妥協」，看到柯文哲終於表態願意形成正副手合作，無論時間有多緊迫，他仍相信雙方有合作可能，也衷心地邀請柯一起放下自己。

另外，針對外傳侯柯首次主帥會談時，柯提到韓國瑜或柯志恩當副手都比侯友宜好。侯昨表示，這些要請教柯，他不方便代柯回答。柯則說，如果只有兩人談話的場合，請問消息怎麼傳出去、內容有沒有失真？

柯文哲 侯友宜 民調

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