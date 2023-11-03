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藍拋合方案 柯文哲堅持民調：勝負在誤差範圍就當副手

記者林縉明／台北報導
民眾黨總統參選人柯文哲（右）、國民黨總統參選人侯友宜（左）。（本報系資料照片）
民眾黨總統參選人柯文哲（右）、國民黨總統參選人侯友宜（左）。（本報系資料照片）

藍白合卡關，民眾黨總統參選人柯文哲3日在臉書指出，國民黨所提新方案，是讓所有國民黨、民眾黨的立委提名人投票，選出他們認為可以代表在野的總統參選人，輸的當副手。這個方案更像是縮小版的開放式初選。柯文哲也提出新方案，堅持用全民調方式， 贏的代表參選總統、輸的做副手，若民調結果在誤差範圍內，無論勝負，柯文哲都會禮讓，接受擔任副手。

柯文哲表示，為了促成在野整合，逐漸失去自我；從號召支持者與中間選民，無論成敗、義無反顧地拚一次，到只把2024政黨輪替設定爲唯一的目標，於是一再配合、妥協、退讓，反而失去了當初信仰的價值。

眼看國民黨總統參選人侯友宜已經下藍白合談判最後通牒，3日是最後期限，國民黨已經提出新方案給民眾黨。柯文哲表示，朱立倫昨天跟他通電話，提出日本與德國模式。其中日本模式是請所有國民黨、民眾黨的立委提名人投票，選出認為可以代表在野的總統參選人，輸的當副手。

柯文哲認為，國民黨所提新方案更像是縮小版的開放式初選，且此次國民黨提了69位參選人、民眾黨11位，其實不用投票，就已經預知結果。而德國模式則是納計政黨支持度，更為複雜、也排除了絕大多數沒有黨派的中間選民。

柯文哲說，他仍然相信科學，主張用全民調的方式呈現真實民意、達到在野組合最高的勝率，贏的代表參選總統、輸的做副手。他也願意退讓，若民調結果，雙方對比是在誤差範圍內，無論勝負，他都會禮讓，接受擔任副手，全力為政黨輪替努力。

柯文哲強調，這次選舉不只要達成政黨輪替，更要改變台灣的政治文化，希望政治能重新讓人民相信本就應該相信的價值，相信政治可以清廉、勤政、帶來幸福，相信理性、務實、科學可以帶台灣走出新的方向，擺脫傳統政治裡種種為人民所詬病的陋習。

柯文哲 國民黨 民調

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