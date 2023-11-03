賴蕭配近了 傳蕭美琴APEC後返台參選

民進黨總統參選人賴清德(左)的副手，外界看好駐美代表蕭美琴(右)。(圖：總統府提供)

駐美代表蕭美琴被視為民進黨 總統參選人賴清德 的最佳副手，傳蕭美琴在舊金山亞太經合會議（APEC ）峰會結束後就會返國，剛好趕上11月20日至24日總統大選登記時程。若搭檔成真，駐代表處可能陣前換將，是否影響台美互動？外交部長吳釗燮表示，不會有影響。

本報系聯合報報導，國民黨立委陳以信質詢時提問，美國在台協會主席羅森伯格訪台，吳釗燮是否曾與她討論蕭美琴可能回台參選，以及未來駐美代表的可能人選。吳釗燮說，他確與羅森伯格私下見面，但完全沒有談及蕭美琴可能回來台灣參選。

陳以信說，APEC美中雙方將有拜習會，蕭美琴若在那個時間點回台，可能衝擊台美互動，吳釗燮難道沒有想過備用人選？吳釗燮表示，台美有非常制度化的溝通管道，就算蕭美琴回台，也不會影響。

對於外傳蕭美琴回台參選，駐法代表吳志中回國接任外交部長，吳釗燮赴美擔任駐美代表，吳釗燮否認這個傳聞，他說，完全沒有這件事情。

台北中國時報報導，民進黨內人士表示，賴蕭配可能性已逾六成，賴清德對此組合是「有意思的」，因此蕭美琴的態度是關鍵。吳釗燮也不諱言說，蕭美琴是最強外交尖兵，對賴清德「有加分作用」。

報導指出，賴清德8月過境美國時，他與蕭美琴在棒球場拍了一張背影合照，賴球衣是「1」號、蕭是「11」號，蕭美琴在臉書上發布這張照片，引起轟動，外界認為，這張照片似乎有「賴蕭配」的寓意。

賴清德10月6日在花蓮跑行程，曾說要將蕭美琴「送進總統府」，被視為「賴蕭配」已敲定，雖然蕭美琴後來在華府受訪說，「目前全力投入台美關係，對其他政治話題沒有評論」。但賴日前也承認，「蕭美琴在優先名單的優先之上」。

賴清德競總發言人郭雅慧強調，目前尚在處理不分區立委名單，待不分區名單公布後，副總統才會向國人宣布副手人選。黨政人士指出，從賴清德幾次「鬆口」，可看出他對蕭美琴這個人選是「有意思的」。