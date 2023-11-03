學者批外交情報失靈 吳釗燮譏膝反應 藍綠齊批不妥

上月以諾魯共和國總統身分訪台的昆洛斯(右)，由外交部長吳釗燮(中)陪同參與國慶酒會並與蔡英文總統(前左)有良好互動，但返國不久即被國會提出不信任案下台。（中央社）

台友邦諾魯共和國近日改選出新總統，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正接受媒體訪問直指外交部疑情報失靈，卻被外交部用新聞稿反擊稱該名學者「殊為可笑」、「枉具學者身分」。國民黨 立委陳以信昨批評外交部不該以政府立場做人身攻擊，外交部長吳釗燮則說，會如此反擊是因為對方說法是「膝蓋反應」。

黃介正表示，外交部老長官與同仁都知道，自己對外交向來只有鼓勵、沒有情緒。

台灣太平洋邦交 國諾魯共和國國會於10月25日通過對時任總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）的不信任案，並於30日選出新任總統亞定（David Adeang）。由於昆洛斯日前才訪台參與雙十國慶，有媒體對外交部情報掌握提出質疑，並訪問黃介正。黃介正表示，當前政府外交偏重於無邦交的美、日等國，對於邦交國確實有較疏忽的情況。

外交部日前發出新聞稿反駁，稱黃介正「在未經查證且毫無事實根據下，基於自身政治立場所做出的不實臆測與政治語言，殊為可笑，連最起碼的考證也不做，真枉具學者身分」。

立法院國防外交委員會昨審查「中央政府總預算 案關於外交部主管收支機密及公開部分」，外交部長吳釗燮備詢。陳以信批評外交部這樣的說法是人身攻擊，質疑為什麼這樣的字眼會出現在正式新聞稿上？

吳釗燮回說，因為學者的說法是一個膝蓋反應，沒有事實根據，並反問說，「你覺得枉具學者身分是一個攻擊嗎？殊為可笑是一個人身攻擊嗎？」

陳以信說，外交部代表國家，不應該用這樣子的字眼；學者也是公公正正評論外交事務方向，提醒外交部只要把事實講清楚就好。國民黨立委江啟臣也說，外交部應該要拿出高度，哪怕只是一名老百姓也可以評論外交部的政策，外交部沒有必要用那樣的字眼，強調這是高度問題。

一位不具名民進黨立委也說，吳釗燮如果是個人發言也就算了，由外交部新聞稿代表機關立場，用這樣的措辭反駁，有失機關公信力，並不妥當。

學者批評外交部說法完全「戰狼化」，有失外交官風範，吳釗燮與部分駐外使節對參與黨政興趣更遠超過外交本務。前立委林郁方說，現存13個邦交國的確是影響力不大的小國，台方與其關係主要是提供援助；對國際大局，友邦幫不上大忙，對其關注度不及美、日等大國是現實問題。外交部該做的是舉出例子證明對友邦援助與交流並未減少，發新聞稿罵人「可笑」、「枉具學者身分」，部長還公開說對方「膝蓋反應」，反讓人想到中共近年遭批的「戰狼外交」。

中華戰略學會資深研究員張競說，他得知這篇新聞稿，是一位在美國政府服務的友人詢問，「黃教授是我們好朋友，知道他不是這樣的人」，為何外交部發這樣的新聞稿？他才知外交部笑話鬧到國外去了。

張競表示，外交部對於可受公評之事，卻如此露骨抨擊，甚至人身攻擊，實在有失格調。外交部想要服人，可以列出下列數據：對美對日的外交工作預算額度，對比太平洋四友邦經費比例？外交部駐美日館處編制員額，對比駐太平洋四友邦外交使館人數？外交部過去一年發布的新聞稿與聲明，關於美日或是太平洋四友邦，數量各是多少？