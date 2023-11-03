我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州全保公開登記啟動 新計畫保費、自付額降低

民眾踴躍紀念李克強 CNN：藉機表達對習近平的不滿

學者批外交情報失靈 吳釗燮譏膝反應 藍綠齊批不妥

記者陳熙文、程嘉文／台北3日電
上月以諾魯共和國總統身分訪台的昆洛斯(右)，由外交部長吳釗燮(中)陪同參與國慶酒會並與蔡英文總統(前左)有良好互動，但返國不久即被國會提出不信任案下台。（中央社）
上月以諾魯共和國總統身分訪台的昆洛斯(右)，由外交部長吳釗燮(中)陪同參與國慶酒會並與蔡英文總統(前左)有良好互動，但返國不久即被國會提出不信任案下台。（中央社）

台友邦諾魯共和國近日改選出新總統，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正接受媒體訪問直指外交部疑情報失靈，卻被外交部用新聞稿反擊稱該名學者「殊為可笑」、「枉具學者身分」。國民黨立委陳以信昨批評外交部不該以政府立場做人身攻擊，外交部長吳釗燮則說，會如此反擊是因為對方說法是「膝蓋反應」。

黃介正表示，外交部老長官與同仁都知道，自己對外交向來只有鼓勵、沒有情緒。

台灣太平洋邦交國諾魯共和國國會於10月25日通過對時任總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）的不信任案，並於30日選出新任總統亞定（David Adeang）。由於昆洛斯日前才訪台參與雙十國慶，有媒體對外交部情報掌握提出質疑，並訪問黃介正。黃介正表示，當前政府外交偏重於無邦交的美、日等國，對於邦交國確實有較疏忽的情況。

外交部日前發出新聞稿反駁，稱黃介正「在未經查證且毫無事實根據下，基於自身政治立場所做出的不實臆測與政治語言，殊為可笑，連最起碼的考證也不做，真枉具學者身分」。

立法院國防外交委員會昨審查「中央政府總預算案關於外交部主管收支機密及公開部分」，外交部長吳釗燮備詢。陳以信批評外交部這樣的說法是人身攻擊，質疑為什麼這樣的字眼會出現在正式新聞稿上？

吳釗燮回說，因為學者的說法是一個膝蓋反應，沒有事實根據，並反問說，「你覺得枉具學者身分是一個攻擊嗎？殊為可笑是一個人身攻擊嗎？」

陳以信說，外交部代表國家，不應該用這樣子的字眼；學者也是公公正正評論外交事務方向，提醒外交部只要把事實講清楚就好。國民黨立委江啟臣也說，外交部應該要拿出高度，哪怕只是一名老百姓也可以評論外交部的政策，外交部沒有必要用那樣的字眼，強調這是高度問題。

一位不具名民進黨立委也說，吳釗燮如果是個人發言也就算了，由外交部新聞稿代表機關立場，用這樣的措辭反駁，有失機關公信力，並不妥當。

學者批評外交部說法完全「戰狼化」，有失外交官風範，吳釗燮與部分駐外使節對參與黨政興趣更遠超過外交本務。前立委林郁方說，現存13個邦交國的確是影響力不大的小國，台方與其關係主要是提供援助；對國際大局，友邦幫不上大忙，對其關注度不及美、日等大國是現實問題。外交部該做的是舉出例子證明對友邦援助與交流並未減少，發新聞稿罵人「可笑」、「枉具學者身分」，部長還公開說對方「膝蓋反應」，反讓人想到中共近年遭批的「戰狼外交」。

中華戰略學會資深研究員張競說，他得知這篇新聞稿，是一位在美國政府服務的友人詢問，「黃教授是我們好朋友，知道他不是這樣的人」，為何外交部發這樣的新聞稿？他才知外交部笑話鬧到國外去了。

張競表示，外交部對於可受公評之事，卻如此露骨抨擊，甚至人身攻擊，實在有失格調。外交部想要服人，可以列出下列數據：對美對日的外交工作預算額度，對比太平洋四友邦經費比例？外交部駐美日館處編制員額，對比駐太平洋四友邦外交使館人數？外交部過去一年發布的新聞稿與聲明，關於美日或是太平洋四友邦，數量各是多少？

邦交 預算 國民黨

上一則

爆性騷後首度道歉 陳昇：蠢叔說了蠢話 感謝當事人

下一則

新聞評論／徐春鶯事件 拆穿賴清德尊重新住民假面

延伸閱讀

蕭美琴APEC後返台參選副總統？吳釗燮：不能講

蕭美琴APEC後返台參選副總統？吳釗燮：不能講
BBC專訪 台外長吳釗燮：台灣歷次大選中國都試圖影響

BBC專訪 台外長吳釗燮：台灣歷次大選中國都試圖影響
拜登正式提名坎伯任副國務卿 曾與吳釗燮顧立雄會談

拜登正式提名坎伯任副國務卿 曾與吳釗燮顧立雄會談
英國會發布報告提台灣40次 台外交部：證明重視台海議題

英國會發布報告提台灣40次 台外交部：證明重視台海議題

熱門新聞

甄珍（右）反擊劉家昌，要他拿出白紙黑字證據。（本報資料照片）

甄珍反擊了 曝兒「受劉家昌魔爪操控」內幕 怒轟：你配做父親嗎？

2023-10-27 21:06
購物專家鄧少菲透過醫美讓自己恢復年輕的少女模樣。圖／陽光燦亮整型醫美集團提供

大嬸變美魔女…台購物專家「撞臉趙露思」23歲小鮮肉追求

2023-11-02 13:50
郭台銘（左）和賴佩霞（右）搭擋投入2024年台灣總統大選。（歐新社）

郭台銘是馬雲事件重演？還是陷入了美中角力？

2023-10-27 16:43
哈瑪斯本月7日對以色列發動無預警奇襲，圖為哈瑪斯武裝部隊擄獲了一輛以色列坦克。美聯社

中國向哈瑪斯取經攻台？專家認為無法運用在台海戰場

2023-10-30 16:14
陳姓男子去年和交友軟體「探探」認識新北市國中少女，去年1月間共赴雲雨，詎料數小時後感情生變起糾紛，陳男竟將他與少女的愛情動作片在網路出售，桃園地院審結，將他依對於未滿14歲女子性交罪，又犯散布少年為性交行為電子訊號罪，分別判處1年6月，應執行徒刑2年。緩刑5年期間交付保護管束，上4場法治教育課。記者陳恩惠／攝影

帶少女開房…剛嚐完禁果就翻臉 他將愛情動作片售出

2023-10-31 19:50
桃園市龍潭驚傳命案，一名年約40歲蔡姓男子把玩炫耀改造手槍時不慎走火，害自己爆頭，送醫搶救不治。(記者陳俊智／翻攝)

以為手槍故障 台男將槍口抵頭 慘自爆喪命

2023-11-02 09:45

超人氣

更多 >
李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀

李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀
逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能讓自己轉運

逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能讓自己轉運
還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長
深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼

深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼
苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺

苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺