新聞評論／藍白合主題曲走調 從「車站」變「吻別」？

侯友宜2日受訪表示，「火車過站就不等人」，時間也不等人，所以大家要快速面對問題，符合人民期待。（記者張睿廷／攝影）

「藍白合」不斷撞牆，外傳3日是最後協商期限。民眾黨總統參選人柯文哲 1日先嗆聲，國民黨若沒新方案，可能也不需要再見面；國民黨總統參選人侯友宜 2日也回嗆，「火車過站就不等人」。侯、柯從相親變相撲，藍白合如今主題曲彷彿響起台語神曲「車站」：「火車已經過車站，阮的目眶已經紅，車窗內心愛的人，只有期待夜夜夢」。

藍白政黨協商10月30日登場，由兩黨主席朱立倫、柯文哲會商，「朱柯會」雖達成4點共識，但最關鍵的總統人選方案始終觸礁；隔天，侯友宜、朱立倫、柯文哲三方深夜密會，在時間壓力下，顯然大家都有急迫感，但最大僵局仍無法解套。雙方看似態度放軟，實則軟中帶刺，尤其互信基礎不足，最怕「人前手牽手、背後下毒手」，雖然眼看就差最後一哩路，卻是一段最遙遠的距離。

柯文哲1日深夜透過臉書表示，「在選票上誰正誰副，我都會接受」，唯一要求就是一個公平公正公開的比賽規則。只要藍白仍堅持各自的遊戲規則，不論是全民調或開放式初選，註定「柯侯配」或「侯柯配」都是幻局，理想很豐滿，現實很骨感。

藍白不合就是一條絕境，在野陣營都要回到務實面。侯友宜稱「火車過站就不等人」，問題是火車要開往何方？終點站在哪裡？現在火車還有多少乘客？柯文哲揚言先出發全台環島，但一個人繞了一大圈，終究還是回到在野分裂的原點。

由於鴻海創辦人郭台銘 連署頻頻爆出買個資、行賄等重大爭議，民眾黨1日宣布，「已無郭柯配的可能」，排除郭台銘變數，至少讓藍白合或不合的選項更單純化。不過，藍白合劇情似乎從「等一個人」進入「愛不對人」，雙方雖然見了又見，但相見不如懷念，侯、柯各有堅持，最後可能「含淚跳恰恰」，各唱各的調、各跳各的舞，「吻別」的前奏曲已經悄悄響起。

「總在剎那間有一些了解，說過的話不可能會實現，就在一轉眼發現你的臉，已經陌生不會再像從前，我和你吻別，在無人的街，讓風痴笑我不能拒絕，我和你吻別在狂亂的夜，我的心等著迎接傷悲」。

曲終人散，一切盡在不言中。

（取材自聯合新聞網「重磅快評」）