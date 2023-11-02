我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中航班11月9日起每周增至70班 西岸成重點區域

MLB／遊騎兵5：0獵響尾蛇 奪隊史63年世界大賽首冠

新聞評論／藍白合主題曲走調 從「車站」變「吻別」？

重磅快評
侯友宜2日受訪表示，「火車過站就不等人」，時間也不等人，所以大家要快速面對問題，符合人民期待。（記者張睿廷／攝影）
侯友宜2日受訪表示，「火車過站就不等人」，時間也不等人，所以大家要快速面對問題，符合人民期待。（記者張睿廷／攝影）

「藍白合」不斷撞牆，外傳3日是最後協商期限。民眾黨總統參選人柯文哲1日先嗆聲，國民黨若沒新方案，可能也不需要再見面；國民黨總統參選人侯友宜2日也回嗆，「火車過站就不等人」。侯、柯從相親變相撲，藍白合如今主題曲彷彿響起台語神曲「車站」：「火車已經過車站，阮的目眶已經紅，車窗內心愛的人，只有期待夜夜夢」。

藍白政黨協商10月30日登場，由兩黨主席朱立倫、柯文哲會商，「朱柯會」雖達成4點共識，但最關鍵的總統人選方案始終觸礁；隔天，侯友宜、朱立倫、柯文哲三方深夜密會，在時間壓力下，顯然大家都有急迫感，但最大僵局仍無法解套。雙方看似態度放軟，實則軟中帶刺，尤其互信基礎不足，最怕「人前手牽手、背後下毒手」，雖然眼看就差最後一哩路，卻是一段最遙遠的距離。

柯文哲1日深夜透過臉書表示，「在選票上誰正誰副，我都會接受」，唯一要求就是一個公平公正公開的比賽規則。只要藍白仍堅持各自的遊戲規則，不論是全民調或開放式初選，註定「柯侯配」或「侯柯配」都是幻局，理想很豐滿，現實很骨感。

藍白不合就是一條絕境，在野陣營都要回到務實面。侯友宜稱「火車過站就不等人」，問題是火車要開往何方？終點站在哪裡？現在火車還有多少乘客？柯文哲揚言先出發全台環島，但一個人繞了一大圈，終究還是回到在野分裂的原點。

由於鴻海創辦人郭台銘連署頻頻爆出買個資、行賄等重大爭議，民眾黨1日宣布，「已無郭柯配的可能」，排除郭台銘變數，至少讓藍白合或不合的選項更單純化。不過，藍白合劇情似乎從「等一個人」進入「愛不對人」，雙方雖然見了又見，但相見不如懷念，侯、柯各有堅持，最後可能「含淚跳恰恰」，各唱各的調、各跳各的舞，「吻別」的前奏曲已經悄悄響起。

「總在剎那間有一些了解，說過的話不可能會實現，就在一轉眼發現你的臉，已經陌生不會再像從前，我和你吻別，在無人的街，讓風痴笑我不能拒絕，我和你吻別在狂亂的夜，我的心等著迎接傷悲」。

曲終人散，一切盡在不言中。

（取材自聯合新聞網「重磅快評」）

柯文哲 侯友宜 郭台銘

上一則

傳柯文哲嗆侯友宜：柯志恩或韓國瑜出來都比你強

延伸閱讀

柯文哲：核二核三延役 核四總體檢

柯文哲：核二核三延役 核四總體檢
藍白合周五最後通牒？侯：別再回原點 火車過站不等人

藍白合周五最後通牒？侯：別再回原點 火車過站不等人
民眾黨稱侯友宜又端民主初選 侯辦回批無中生有

民眾黨稱侯友宜又端民主初選 侯辦回批無中生有
鏡新聞最新民調 柯文哲仍居第二侯友宜逆勢攀升

鏡新聞最新民調 柯文哲仍居第二侯友宜逆勢攀升

熱門新聞

趙天麟深陷婚外情風暴。聯合報系記者劉學聖／攝影

趙天麟小三是她…親密照關鍵時刻流出「更致命的在後面」

2023-10-25 15:01
甄珍（右）反擊劉家昌，要他拿出白紙黑字證據。（本報資料照片）

甄珍反擊了 曝兒「受劉家昌魔爪操控」內幕 怒轟：你配做父親嗎？

2023-10-27 21:06
新灃企業股份有限公司是全球主要的汽車腳踏墊與商用地墊專業製造商，董事長陳世文受訪表示，「台灣若被視為戰亂國家，不用說打仗，光是海岸線封鎖，就完了」，「台灣有機會還是要跟大陸合作」。(記者黃仲裕／攝影)

如買個保險 選民用腳投票 台30年最有感移民潮

2023-10-25 02:30
台灣貧富差距愈來愈大，主計長朱澤民表示政府責任很大，但學者質疑政府過度重視社會福利移轉支出，財稅手段太少，導致貧富差距問題無法解決。（記者林澔一／攝影）

台貧富差距10年新高 學者：問題出在課稅制度

2023-10-25 18:27
郭台銘（左）和賴佩霞（右）搭擋投入2024年台灣總統大選。（歐新社）

郭台銘是馬雲事件重演？還是陷入了美中角力？

2023-10-27 16:43
哈瑪斯本月7日對以色列發動無預警奇襲，圖為哈瑪斯武裝部隊擄獲了一輛以色列坦克。美聯社

中國向哈瑪斯取經攻台？專家認為無法運用在台海戰場

2023-10-30 16:14

超人氣

更多 >
金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人
康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴

康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴
西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？

西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？
ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品

ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品
班機座位髒得不敢坐 該如何處理？

班機座位髒得不敢坐 該如何處理？