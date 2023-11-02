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游盈隆：如果不是藍白合破局 賴陣營早就「挫累等」

記者蔡晉宇／台北2日電
台灣民意基金會董事長游盈隆。(本報資料照片)
台灣民意基金會董事長游盈隆。(本報資料照片)

台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書以「選戰倒數72天，誰穩贏？」為題表示，藍白合，共推一組總統、副總統候選人，已宣告無解，綠營可以鬆一口氣了，但這是否意味綠營可以高枕無憂？答案是否定的，如果不是藍白合破局，民進黨總統參選人賴清德陣營早就挫累等。

游盈隆指出，過去兩個月，三人競爭狀況下，賴清德雖穩居第一，但民意支持度大幅下滑，跌破三成；柯文哲居第二，支持度沒有大的改變，但也略呈下滑趨勢；侯友宜則是敬陪末座，但已從谷底攀升，緩步上揚，重返戰場。三人之間的差距大為縮小，選情空前緊繃，沒有誰是穩贏的。

游盈隆說，賴清德近兩個月支持度大幅下滑，並不是單一事件。同時出現的相關重大現象至少有六個：首先是蔡英文總統聲望36.5%，創下第二任期最低紀錄；再者，陳建仁內閣不滿意度44%，創陳內閣成立以來最高紀錄，也正式進入「死後交叉」狀態；三、 民進黨支持度持續下跌到27.1%，和國民黨的26.5%幾乎不相上下。

游盈隆表示，四、有五成九選民不支持民進黨繼續完全執政；五、有五成四選民不樂見民進黨贏得總統大選；六、有五成二選民贊成藍白合，共推一組總統、副總統候選人，擊敗民進黨的賴清德。

游盈隆指出，這六個重要指標，彼此有高度相關性，同時出現，意味著一個結構紮實、不利執政黨的強烈政治風暴已經成形，對賴清德選情構成嚴重的威脅。再加上最近趙天麟、鄭文燦的桃色風波，重創民進黨形象，雪上加霜。

游盈隆說，這場總統選戰打到現在，可以用八個字形容，「熱鬧有餘，精彩不足」。這場總統與立委選舉的意義是什麼？參選人提出了多少重大具體可行的政治、社會、經濟、司法、教育、文化、兩岸、國防、外交、憲政主張？感覺上都不同程度的打混，讓人感覺不到總統參選人應有的高度、廣度和深度，「加油吧，候選人們」。

民進黨 賴清德 趙天麟

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