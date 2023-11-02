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柯文哲：核二核三延役 核四總體檢

記者林縉明、丘采薇、胡瑞玲／台北2日電
民眾黨總統參選人柯文哲主張核二核三應延役、核四則要安全總體檢，圖為核二廠。(本報資料照片)
民眾黨總統參選人柯文哲主張核二核三應延役、核四則要安全總體檢，圖為核二廠。(本報資料照片)

民眾黨總統參選人柯文哲昨提出氣候與能源政見，政府應設置跨部門「氣候永續委員會」及轉型基金，認為不應設定停掉核能的時間表、再生能源發展起來再停核能，並主張核二核三應延役、核四則要安全總體檢，「能源不應被意識形態綁架」。

柯文哲指出，蔡政府在淨零碳排表現上，不僅沒有減少碳排放，行政院永續發展委員會權責不明、功能不彰，一年只開一次會，代表政府不用心；他主張要先成立跨部會委員會，同時由行政院政委或行政院長親自指揮，讓跨部會組織可以有效運作。

柯文哲提到，近日到台南看光電看到意識形態帶來的傷害，民進黨台獨與反核兩大神主牌，反核意識形態無限上綱，先喊出2025非核家園，才去想要如何提升替代能源，所以砸錢要加速推動，結果就是出現政商勾結，黑道也出現。

柯文哲提出2030能源規畫占比，以燃氣占有45%、再生能源30%、燃煤15%、核能10%為藍圖，除發電外，整個台灣輸電、儲電、節電都需要重新整頓。

賴清德競選總部發言人郭雅慧則說，柯文哲洋洋灑灑說一大篇，實則讓台灣走回核能老路，柯文哲用「感覺」來攻擊執政黨，把感覺當科學，果然是很「柯學家」。

綠色和平則指出，柯文哲設定2030年再生能源配比30%，不符合國際能源總署（IEA）建議目標，將拖慢台灣達到2050淨零排放，柯文哲以2030年核能占比10%的目標，更是反科學，甚至違反法治；呼籲各總統參選人應將2030年再生能源發展及減碳目標提高到至少40%，並提出具體實施的政策，才能帶台灣邁向淨零轉型未來。

柯文哲 減碳 賴清德

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