我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中航班11月9日起每周增至70班 西岸成重點區域

MLB／遊騎兵5：0獵響尾蛇 奪隊史63年世界大賽首冠

侯傳放話：過周五免談 柯態度硬：沒方案不見

台灣新聞組╱台北2日電
民眾黨總統參選人柯文哲表示，「藍白合」要有公平公正公開的比賽規則，並且堅持全民調。(記者侯永全／攝影)
民眾黨總統參選人柯文哲表示，「藍白合」要有公平公正公開的比賽規則，並且堅持全民調。(記者侯永全／攝影)

距離總統大選登記剩下18天，國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨主席暨總統參選人柯文哲前晚舉行三人密會後，昨天仍各說各話。柯表示「沒方案就不用再見面了」，他宣布先出發啟動全台環島計畫，等朱想出辦法，再決定是否再見面；據了解，侯友宜也撂話，周五就是最後談判期限，過了就什麼都不用再談；藍白合不合進入攤牌階段。

本報系聯合報報導，朱立倫、侯友宜、柯文哲前晚密會53分鐘，總統大選如何「藍白合」沒有結論，朱在三人會談提出希望再碰面，柯希望朱先提方案，否則可能也不需要再見面。不過昨晚柯文哲在臉書說，「在選票上誰正誰副，我都會接受」，唯一要求就是一個公平公正公開的比賽規則。

民眾黨副秘書長許甫昨說，民眾黨一直有獨立參選準備，他也宣布「已無郭柯配的可能」。

針對正副總統人選是否談好？朱立倫說，10月30日政黨協商已提到，一定是兩人名字放在同一張選票上。柯文哲隨後被問及柯侯兩人同一張選票，連聲說「沒有」，不能先把人家框在上面，再來討論比賽方式，「朱主席自己想好方法再來講」。

侯友宜昨在雲林參訪時也說，「我們都希望能夠拿出新的方式來面對政黨協商，不再堅持舊有的方式」，兩黨主席會思考如何用新的方式共同往前推進，讓藍白合作順利。

另據台北中國時報報導，據了解，侯友宜當面告知朱立倫，周五是藍白合談判的最後期限，也就是過了周五後，什麼都不用再談了，彼此兄弟登山各自努力。侯友宜私下曾說過，「有什麼好談的？」只想盡快了結此事。

柯文哲是否接受政黨協商有期限？柯文哲說，「我們還是先行出發，昨天就展開全台環島計畫」，作為一個獨立政黨，有其自主性，可以合作，但也不能停在那裡等合作。

據報導，朱柯侯密會引來民進黨質疑，柯表示，有對朱立倫說，下次如果要見面就公開，「免得人家都以為我們在喬什麼東西」，合作如果變成密室協商，台灣人民不會接受。

「藍白合」進入政黨協商階段，國民黨總統參選人侯友宜呼籲兩黨主席要提出新的方法。(...
「藍白合」進入政黨協商階段，國民黨總統參選人侯友宜呼籲兩黨主席要提出新的方法。(記者林澔一／攝影)

侯友宜 柯文哲 國民黨

上一則

藍白協商歹戲拖棚 選民膩、綠偷笑

下一則

新聞評論／排骨、風電、ECFA 官員無法直面剩嘴砲

延伸閱讀

火車過站就不等人? 侯、柯陣營都早有藍白本周破局準備

火車過站就不等人? 侯、柯陣營都早有藍白本周破局準備
藍白合周五最後通牒？侯：別再回原點 火車過站不等人

藍白合周五最後通牒？侯：別再回原點 火車過站不等人
民眾黨稱侯友宜又端民主初選 侯辦回批無中生有

民眾黨稱侯友宜又端民主初選 侯辦回批無中生有
鏡新聞最新民調 柯文哲仍居第二侯友宜逆勢攀升

鏡新聞最新民調 柯文哲仍居第二侯友宜逆勢攀升

熱門新聞

趙天麟深陷婚外情風暴。聯合報系記者劉學聖／攝影

趙天麟小三是她…親密照關鍵時刻流出「更致命的在後面」

2023-10-25 15:01
甄珍（右）反擊劉家昌，要他拿出白紙黑字證據。（本報資料照片）

甄珍反擊了 曝兒「受劉家昌魔爪操控」內幕 怒轟：你配做父親嗎？

2023-10-27 21:06
新灃企業股份有限公司是全球主要的汽車腳踏墊與商用地墊專業製造商，董事長陳世文受訪表示，「台灣若被視為戰亂國家，不用說打仗，光是海岸線封鎖，就完了」，「台灣有機會還是要跟大陸合作」。(記者黃仲裕／攝影)

如買個保險 選民用腳投票 台30年最有感移民潮

2023-10-25 02:30
台灣貧富差距愈來愈大，主計長朱澤民表示政府責任很大，但學者質疑政府過度重視社會福利移轉支出，財稅手段太少，導致貧富差距問題無法解決。（記者林澔一／攝影）

台貧富差距10年新高 學者：問題出在課稅制度

2023-10-25 18:27
郭台銘（左）和賴佩霞（右）搭擋投入2024年台灣總統大選。（歐新社）

郭台銘是馬雲事件重演？還是陷入了美中角力？

2023-10-27 16:43
哈瑪斯本月7日對以色列發動無預警奇襲，圖為哈瑪斯武裝部隊擄獲了一輛以色列坦克。美聯社

中國向哈瑪斯取經攻台？專家認為無法運用在台海戰場

2023-10-30 16:14

超人氣

更多 >
金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人
康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴

康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴
西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？

西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？
ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品

ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品
班機座位髒得不敢坐 該如何處理？

班機座位髒得不敢坐 該如何處理？