侯傳放話：過周五免談 柯態度硬：沒方案不見

民眾黨總統參選人柯文哲表示，「藍白合」要有公平公正公開的比賽規則，並且堅持全民調。(記者侯永全／攝影)

距離總統大選登記剩下18天，國民黨 主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜 、民眾黨主席暨總統參選人柯文哲 前晚舉行三人密會後，昨天仍各說各話。柯表示「沒方案就不用再見面了」，他宣布先出發啟動全台環島計畫，等朱想出辦法，再決定是否再見面；據了解，侯友宜也撂話，周五就是最後談判期限，過了就什麼都不用再談；藍白合不合進入攤牌階段。

本報系聯合報報導，朱立倫、侯友宜、柯文哲前晚密會53分鐘，總統大選如何「藍白合」沒有結論，朱在三人會談提出希望再碰面，柯希望朱先提方案，否則可能也不需要再見面。不過昨晚柯文哲在臉書說，「在選票上誰正誰副，我都會接受」，唯一要求就是一個公平公正公開的比賽規則。

民眾黨副秘書長許甫昨說，民眾黨一直有獨立參選準備，他也宣布「已無郭柯配的可能」。

針對正副總統人選是否談好？朱立倫說，10月30日政黨協商已提到，一定是兩人名字放在同一張選票上。柯文哲隨後被問及柯侯兩人同一張選票，連聲說「沒有」，不能先把人家框在上面，再來討論比賽方式，「朱主席自己想好方法再來講」。

侯友宜昨在雲林參訪時也說，「我們都希望能夠拿出新的方式來面對政黨協商，不再堅持舊有的方式」，兩黨主席會思考如何用新的方式共同往前推進，讓藍白合作順利。

另據台北中國時報報導，據了解，侯友宜當面告知朱立倫，周五是藍白合談判的最後期限，也就是過了周五後，什麼都不用再談了，彼此兄弟登山各自努力。侯友宜私下曾說過，「有什麼好談的？」只想盡快了結此事。

柯文哲是否接受政黨協商有期限？柯文哲說，「我們還是先行出發，昨天就展開全台環島計畫」，作為一個獨立政黨，有其自主性，可以合作，但也不能停在那裡等合作。