怕被叫「美國阿公」？賴清德自曝孫子已返台

民進黨總統參選人賴清德（中）1日參拜蘆洲湧蓮寺。(記者曾原信／攝影)

總統大選逼近，政界人物與美國的關係，也是一個受關注話題。中央社報導，副總統賴清德 昨天透露，他的孫子現在在台灣。黨內人士則說，賴清德的大兒子還在美國工作，是兒媳、孫子回來台灣，賴清德先前也提到，兒子以後一定會回來台灣，但還是要尊重每個孩子狀況，賴清德不會為了選舉，就要求家人配合，賴清德很尊重家人的生活。

台北中國時報報導，賴清德昨到蘆洲湧蓮寺參拜，大批支持者湧入，賴清德與民眾握手寒暄，看見有人抱著孩子，他透露自己孫子已經回台灣。國民黨 新北市議員葉元之認為，賴企圖擺脫過去被藍營嘲諷「美國人阿公」標籤，反諷賴「這是不必要的小動作」。

賴清德育有兩名兒子，長子賴廷與在美國工作，2018年在美國結婚，2020年在美國生下一子，引發台灣民眾熱議，藍營嘲諷賴清德是「美國阿公」。

至於賴清德副手人選，中央社報導，民進黨黨內人士昨透露，11月20日至24日是登記日，登記日截止前一定會有副手名單出來。

賴清德先前在電視專訪透露，副手口袋名單有6人，包含駐美代表蕭美琴、競辦國政召集人鄭麗君，男女都有；蕭美琴是「優先名單的優先之上」。

外界看好「賴蕭配」，但這涉及國安團隊人事異動，賴清德是否跟總統蔡英文 討論過。黨內人士說，重要的選舉與人事，蔡總統、副總統賴清德之間的溝通完全沒有問題，兩個團隊之間一定會討論，不只總統、副總統，還有黨部、總部會一起討論，因為會有連動效果。