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黑白集／「參選人都在表演、利益交換」嚴長壽的感慨

黑白集
公益平台文化基金會董事長嚴長壽感慨，明年大選參選人「都在表演」，選民必須有意識地糾正政治人物。（本報資料照片）
公益平台文化基金會董事長嚴長壽感慨，明年大選參選人「都在表演」，選民必須有意識地糾正政治人物。（本報資料照片）

公益平台基金會董事長嚴長壽近日感慨，明年大選參選人「都在表演」，都在利益交換，沒有人談國家長遠規畫。他說，「選民若不改變，政治人物就不會改變」，選民必須有意識地糾正政治人物。

如果不是遠在印尼雅加達演講，嚴長壽大概不會暢快說出這番話；要是在台灣，他恐怕要面對各種謾罵。然而，他說參選人「都在表演」的評論，許多人可能都心有戚戚焉。今年的選舉正是如此，花絮壓過主題，龍套搶走主戲，論述貧乏而謬誤，而最後可能仍產生不了聖君明主。

然而，這也就是台灣的悲哀。短短20年，歷經三次政黨輪替，然後我們就陷入了「民主的早衰」。曾經嘶喊民主的人，一朝上台，就學起他們反對過的威權者姿態，關媒體、封嘴巴、賞親信，把法律修改成自己想要的模樣。幾十年的民主修煉，擋不住一朝執政的權力欲，這不是民主早衰是什麼？

與此同時，政治變成了「表演藝術」。那些能說敢唱、心思算計飛快的人，得到了最多眼球；誠懇老實的人，哪裡還有市場。但嚴長壽能怪候選人不談長遠規畫嗎？在速食年代，大家專挑顯眼、當下愉悅的東西，誰管未來如何？許多人已被餵養成這樣的生物。

然而，也許真有許多人拒絕再這樣下去。就像嚴長壽說的，選民要改變，台灣的民主早衰才有救藥。

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