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火車過站就不等人? 侯、柯陣營都早有藍白本周破局準備

記者程平／台北2日電
藍白合瀕臨破局，國民黨總統參選人侯友宜（右）與民眾黨總統參選人柯文哲（左）雙方陣營都已做好各自登山的準備。（本報資料照片）
藍白合瀕臨破局，國民黨總統參選人侯友宜（右）與民眾黨總統參選人柯文哲（左）雙方陣營都已做好各自登山的準備。（本報資料照片）

藍白合遲遲沒有進度，國民黨總統參選人侯友宜今下最後通牒，強調「火車過站就不等人」。其實，侯柯陣營對協商破局早都有心理準備，侯營人士表示，內部原本就評估，本周如果談不攏就來不及了，早已開始要自行登山；柯營人士也說，早知道這二天就會破局，藍白合已經結束了。

有媒體報導，侯友宜當面告知國民黨主席朱立倫，周五是藍白合談判的最後期限，過了周五什麼都不用再談了，彼此兄弟登山各自努力。侯友宜儀今天受訪時也說，火車過站就不等人，時間也不等人，大家要快速面對問題，符合人民期待。

柯營人士說，早在周二晚間柯朱侯三人密談沒有結論後，柯營內部就已經知道藍白合談不下去了，但重點是，會搞到破局，不是柯的責任，根本是侯故意破局。柯營人士說，侯陣營自稱內參民調侯贏，卻就是不敢比民調，非要弄沒人搞清楚的開放式初選，根本就是權謀。

柯營人士說，國民黨都沒有問題，柯朱之前的討論都很順暢，但只要侯一加入就變調；這位人士說，侯陣營充斥喊打喊殺的人，任何方式只有侯是正的，其他都不用講，沒有妥協空間，這要怎麼談下去；所以，所謂藍白合已經結束了，後面就自己打了。

侯營人士則說，他雖然不知道侯友宜對朱立倫說了什麼，但內部原本就評估本周是藍白談合作的最後底線。這名人士說，如果再拖下去，光是副手侯要不要自己找，都是問題，所以內部才會認定這周必須要解決，雖然不放棄任何合作機會，但早已經在做最壞結果的準備。

侯營人士也說，侯朱已經釋出非常多的善意，但從三人會後柯聲稱要朱端出方法，其實還糾結在全民調，想要導出全民調的結果，但光是民調怎麼做，手機、市話的占比，根本就無法討論。這名人士也說，侯辦總幹事金溥聰本周根本就沒有干預政黨協商的方向，柯營不用再牽拖，真想合就坐下來談。

民調 侯友宜 國民黨

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