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小笠原：綠立院難過半 恐朝小野大

記者雷光涵、蔡晉宇／台北1日電
長年研究台灣政治的日籍學者小笠原欣幸。(本報資料照片)
長年研究台灣政治的日籍學者小笠原欣幸。(本報資料照片)

長年關注台灣政壇、且「神預測」過台灣總統大選結果的日本學者小笠原欣幸，日前接受產經新聞專訪時指出，民進黨總統參選人賴清德贏面大，但民進黨很可能失去立法院過半數席次。

東京外國語大學名譽教授小笠原預測，明年民進黨將繼續執政，但很可能在立法院席次不會過半，由在野黨左右政局。他在臉書轉貼產經的報導時也說，自己應該是第一個在日本媒體明確點出台灣政治可能發展成行政與立法「分立」的人。

小笠原指出，國民黨與民眾黨共推一組總統參選人難達共識，對賴清德的選情有利，但兩個在野黨技術性做損害控管，即使總統大選無法藍白合，也不「決裂」，他們將在野勢力整合，延伸到立委選舉，提出選後國會的藍白合作，設法保持支持者對在野整合的期待，因此在立委選舉藍綠競爭的選區，將有利於國民黨參選人的選情。

小笠原預測，立法院將形成「朝小野大」局面，不過，他認為，接下來台灣內部會開始討論，人民是否期待出現行政與立法由不同政黨掌控的「分立」情況，選民投票的意向也可能因而改變。

總統大選的部分，小笠原指出，過去一個月在野陣營運用藍白協商引發社會關注，成功拉抬政黨輪替的討論熱度，降低賴清德的曝光度，加上現任立委被爆與女性的外遇醜聞，執政黨處於被動；本次選舉兩岸關係沒有成為主要議題，且藍白參選人都訪美強調台美關係重要性，對美政策也不再是議論焦點。民進黨擅長操作的議題無法發揮。

民進黨 賴清德

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