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新聞評論／若不在同張選票上 藍白合談假的

社論
藍白合首場政黨協商「朱柯會」日前登場，國民黨主席朱立倫(左二)、民眾黨主席柯文哲(右二)都強調「不宜再拖」。(圖：國民黨提供)
藍白合首場政黨協商「朱柯會」日前登場，國民黨主席朱立倫(左二)、民眾黨主席柯文哲(右二)都強調「不宜再拖」。(圖：國民黨提供)

「朱柯會」談政黨合作，兩人穿著同色西裝、打著同色領帶與會，營造出兩黨同心齊步的形象。會後，雙方發表四項聲明，針對共同推動台灣第三波民主改革、未來發展的共識、國會功能的強化、追求兩黨席次的極大化，確立了基本原則，唯獨對總統候選人如何合作，兩黨仍懸而未決；但稍早拒絕被「逼婚」的柯文哲，態度已有轉圜，稱若有公平的合作辦法，他可以接受與侯友宜「在同一張選票上」。

如此緩慢的進度，不免讓殷切期盼政黨再輪替的選民感到失望與不耐，更多的是焦慮。不少人認為，如果最後藍白合沒談成，不僅平白浪費了時間和精力，更可能因遭到對方「消費」而折損實力，便得不償失。事實上，規模與實力均不相當的兩黨談合作，原本就不容易。國民黨的長處在於地方版圖雄厚及執政經驗豐富，短處在於既定形象揮之不去又不團結；民眾黨的優勢在於擁有年輕族群支持，短處則是缺乏基層組織及執政實力。雙方若能順利聯手合作，正好截長補短，也被看好極有機會打敗民進黨賴清德，締造新的民主政局。

也因此，藍白合能走到這個地步，幾度似乎快破局，隨後卻都能繼續找到談判著力點，已屬不易。主要原因是，兩黨主事者都認知到：如果不合作，雙方只能在國會扮演無意義的少數，繼續看著民進黨粗暴踐踏民主法治；如果合作而取得選民信任，雙方就有機會導正綠色執政的民主亂象，實現共同的施政願景。民進黨企圖把藍白合醜化為「政治分贓」，此一邏輯，正好戳破綠色執政「一黨獨吞」的貪婪真相，更說明民進黨執政下的「新威權」及「新黨國」現象必須打破。

在這樣的大前提下，如果只因侯、柯要不要「在同一張選票上」，或者雙方對正副人選產生的方式有歧見，藍白合就宣告止步或破裂，絕對是不理性而且愚昧的行為。尤其柯文哲，他身為主席害怕小黨被「吞掉」的憂慮，外界當然可以理解。但眼前的現實是，他分明利用民眾黨的槓桿占據了穩賺不賠的位置，卻又不斷擺出受到藍營欺壓的姿態，這樣的演出未免有失真誠。

進一步看，藍白的合作最後若僅限縮於「立委席次的最大化」，而缺少共推正副總統候選人這一塊，藍白合之議就算失敗。原因很簡單，民眾黨目前在區域立委的角逐實力薄弱，獲勝機率估計是零或一席；基本上，它只能靠「政黨票」爭取更多不分區立委席次。因此，藍白談國會合作，多半仰賴國民黨的組織動員幫民眾黨拉抬。如果雙方的合作不能上升至總統層次，等於是國民黨在免費出力幫忙，即成了不平等條約。對此，柯文哲想必也心知肚明，因此鬆口稱可以跟侯友宜在同一張選票上。事實上，經過這陣子連續談判未遂的牽延，國民黨原先堅持的「民主初選」恐怕來不及辦了，只能同意全民調。

在藍白合談判的過程，總統「三角督」的選情略有變化：侯、柯逐漸追成平盤，賴清德的看好度則明顯下跌。對此，賴清德的焦慮可想而知，他甚至說出「最樂見藍白合的人」一定是「中國共產黨」的話，稱屆時台灣一定是「門戶洞開」。賴清德這些尖酸的發言，不僅喪失一個國家領導人的高度，也暴露了他自己無可救藥的台獨心態。試想，如果由他當選總統，兩岸敵意勢必遠高於蔡英文主政時期，台灣要鎖國多久倒在其次，年輕人上戰場恐怕將勢所難免。

藍白合必須再加一把勁，人民若再鬱卒四年，台灣的志氣都沒了。

賴清德 國民黨 民進黨

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