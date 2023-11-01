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離岸風機頻故障 經長：今天才知道 立委：砸250億元淪孤兒機

記者劉宛琳、柳名耕╱台北1日電
國民黨立委王鴻薇表示，離岸風電一期發電不如預期，21台風機組有2台連續3個月發生故障。(本報資料照片)
國民黨立委王鴻薇表示，離岸風電一期發電不如預期，21台風機組有2台連續3個月發生故障。(本報資料照片)

國民黨立委王鴻薇昨天在立法院質詢經濟部長王美花时指出，台電在離岸風電1期的發電不如預期，21台風機組有2台連續3個月發生故障；王美花回應：「抱歉，這個訊息我今天才知道，我回去了解一下好嗎？」王鴻薇質疑，「部長顯然並不知道這件事情」。

王鴻薇說，台電離岸風電一期政府花了250億台幣(約7.6億美元)，但所採用的風電機很可能變成了「孤兒機」。2018年2月政府招標採購風電機，由日本日立公司得標，當時日立還說，那是他們在海外的第一筆生意，但不到一年，日立就宣布不再生產風電機，「所以日立成為台灣第一筆訂單，也是最後一筆訂單」。

王鴻薇表示，她調閱資料發現，離岸風電一期的機組這一年來停機的狀況特別多，有連續幾個月，21台有7台都在故障，幾乎每個月都有幾台在故障，沒辦法發電。

王鴻薇質疑，這個離岸風電一期的契約是20年，但才剛開始發電，風電機組就不斷地故障。日立已說不再生產同型的風電機，雖然有歐洲公司做維修，但它要怎麼撐20年呢？「政府怎麼會採購一個不停地在故障的風電機？」

王鴻薇再指出，2022年的發電量是2.9億度，但到了今年9月只有1.8億度，達不到一年要發電3.6億度的目標，台電離岸風電的發電不如預期。

台電昨天回應，一期離岸風電採購案是由日商日立集團以及比利時商楊德諾得標，契約也要求得標廠商應負運維保證與責任，目前風機可用率已達85%以上，符合契約的規範，相關備品也依契約備妥。

台電並表示，今年目前風場平均風速低於過往，截止9月底已發約1.9億度電，預估待東北季風來臨，依過往經驗將大幅提升發電量。

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