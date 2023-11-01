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陳建仁：核電是綠電 但要考慮核廢 在野：綠找下台階

台灣新聞組╱台北1日電
行政院長陳建仁10月31日表示核電是綠電，未來核能發展如果有進入到核融合，「我們當然樂觀其成，也可能很快來採用」。(記者余承翰／攝影)
行政院長陳建仁10月31日表示核電是綠電，未來核能發展如果有進入到核融合，「我們當然樂觀其成，也可能很快來採用」。(記者余承翰／攝影)

能源議題成為明年總統大選的主戰場，繼日前民進黨總統參選人賴清德表態，未來核融合如果能問世、有辦法促成核能發電，他會接受。昨天行政院長陳建仁面對立委詢問「核電是否為綠電」時明確表示，「核電是綠電」，他說，未來核能發展如果有進入到核融合，「我們當然樂觀其成，也可能很快來採用」。

賴、陳接連對核能採「正面表態」，引發外界對於民進黨反核立場是否轉向的聯想，但學者認為，核融合的技術還未成熟，不符合成本效益且緩不濟急，批評陳揆的回答根本在搪塞；學者也建議，在燃氣機組環評卡關時，不如先考慮核電廠延役，引進新的核電技術，解決當前電力不足的情況。

賴清德日前談到能源政策時表示，因為無法預測核融合的成果，未將核融合作為未來解決能源政策的方法。但賴也強調，未來核融合如果能問世，有辦法促成核能發電、沒有核廢料且安全可靠，他相信台灣民眾會支持，他也會接受。

國民黨立委羅明才昨天在立法院詢問陳建仁「核電是否為綠電」？陳建仁表示，「核電是綠電」，但如果台灣要發展核電，要考慮到核廢料及民眾是否可以接受。

羅明才說，歐盟現在已將核電定義為綠電，經濟部長王美花則表示，核電是零碳或低碳電力，標準不同，但跟定義為綠電不太一樣。國發會主委龔明鑫也補充表示，「核廢料要能夠解決才是綠電」。

清大核子工程與科學研究所教授葉宗洸指出，目前的核融合技術要到商轉的程度可能還要10年，現在談核融合還太早。

國民黨立委曾銘宗表示，陳、賴講法皆為未來的可能的「轉向」埋下伏筆；民眾黨立委張其祿則批評，民進黨政策轉彎，是在替錯誤政策找台階下。

本報系聯合報評論，民進黨上台以來，反核政策不是祕密，但選舉到了，反對的「核」是哪個「核」竟還有魚目混珠的空間。陳建仁被問及對於核能的態度時表示，如果核能發展成核融合，可能很快來採用。陳建仁這樣的回答無疑是取巧，有意把反核佯裝成非反核，來討好不了解的民眾，但能源政策是正經事，不容政府賣弄小聰明，更不能成為騙選票的話術。

美國科學家已兩度實現核融合反應淨能量增益。圖為技術人員檢查位於美國勞倫斯利佛摩國...
美國科學家已兩度實現核融合反應淨能量增益。圖為技術人員檢查位於美國勞倫斯利佛摩國家實驗室裡的相關設施。(美聯社)

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