郭台銘遞交台總統選舉連署書變變變 稱選委會改動線、拒採訪

鴻海集團創辦人郭台銘。(本報資料照片)

鴻海 創辦人郭台銘 連日沒有公開行程及受訪，台北時間11月1日將送交最大批連署書到台北市選委會供查核，但郭台銘該行程採訪通知從昨天改到今天，原本郭辦告知媒體要接受聯訪，今則通知取消聯訪，更稱「選委會謝絕媒體採訪」，郭辦將提供送件畫面訊號。

不過，2011年親民黨主席宋楚瑜參選總統時，由親民黨副主席張昭雄、秘書長秦金生代表送交連署書時，當時北市選委會並未拒絕媒體從旁拍攝。

郭台銘與副手搭檔賴佩霞 須先達成28萬9667份連署書門檻，才能參加總統副總統選舉登記，中選會受理連署書件的截止日期為11月2日。郭辦昨下午原先發出採通，稱郭台銘1日到北市選委會送件，不能入大樓內採訪但安排會前媒體聯訪。

不過郭辦在昨晚突然收回採通，約晚間九點多才宣布「行程略有更動，與選委會確認時間，如有確定將會通知。」引發多家媒體在群組詢問，直到昨晚11點才又宣布「行程略有調整，但選委會聯繫窗口也已經下班了，可能要明天才能確認。」

郭辦在今早9點多再次發出採通指出，今下午2點郭台銘將到台北市選委會送交連署書，未安排媒體聯訪，且配合選委會行政中立「不在大樓內受訪、選委會謝絕媒體採訪。」