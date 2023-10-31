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美麗島民調 「侯柯配」或「柯侯配」都贏「賴蕭配」

記者歐陽良盈／台北31日電
民進黨總統參選人賴清德（左一）、民眾黨總統參選人柯文哲（左二）、國民黨總統參選人侯友宜（左三）、鴻海創辦人郭台銘（左四）。（本報資料照片）
民進黨總統參選人賴清德（左一）、民眾黨總統參選人柯文哲（左二）、國民黨總統參選人侯友宜（左三）、鴻海創辦人郭台銘（左四）。（本報資料照片）

美麗島電子報昨天公布最新民調，總統參選人三腳督情況下，民進黨賴清德33.7%、國民黨侯友宜24.6%、民眾黨柯文哲23.9%。四腳督情況下，賴32.5%、侯21.9%、柯20.4%、鴻海創辦人郭台銘5.3%。

美麗島電子報30日公布最新民調，總統參選人三腳督情況下，民進黨賴清德33.7%、...
美麗島電子報30日公布最新民調，總統參選人三腳督情況下，民進黨賴清德33.7%、國民黨侯友宜24.6%、民眾黨柯文哲23.9%。（取材自美麗島電子報網站）

美麗島民調指出，三腳督情況下與上個月相較，賴清德減少6.3個百分點，侯友宜增加2.2個百分點，柯文哲增加2.3個百分點。四腳督情況下，與上個月相較，賴減少4.8個百分點，侯增加2.2個百分點，柯增加3.5個百分點，郭減少2.1個百分點。

美麗島電子報30日公布最新民調，若藍白合「侯柯配」對決民進黨「賴蕭配」，支持度為...
美麗島電子報30日公布最新民調，若藍白合「侯柯配」對決民進黨「賴蕭配」，支持度為46.1%、36.8%。（取材自美麗島電子報網站）

美麗島民調指出，若藍白合「侯柯配」對決民進黨「賴蕭配」，支持度為46.1%、36.8%。若藍白合「柯侯配」對決民進黨「賴蕭配」，支持度為47.4%、35.3%。

美麗島電子報30日公布最新民調，若藍白合「柯侯配」對決民進黨「賴蕭配」，支持度為...
美麗島電子報30日公布最新民調，若藍白合「柯侯配」對決民進黨「賴蕭配」，支持度為47.4%、35.3%。（取材自美麗島電子報網站）

該項民調指出，2024選總統絕對不會投誰或最不希望看到誰當選總統，結果賴清德29.2%、柯文哲14.8%、郭台銘13.2%、侯友宜11.1%。

美麗島電子報30日公布最新民調，四腳督情況下，賴32.5%、侯21.9%、柯20...
美麗島電子報30日公布最新民調，四腳督情況下，賴32.5%、侯21.9%、柯20.4%、鴻海創辦人郭台銘5.3%。（取材自美麗島電子報網站）

民調指出，29.2%受訪者認為明年總統應由民進黨繼續做，20.7%認為應換成國民黨做，14.1%認為應換民眾黨做，認為應換成無黨籍做的有3.8%。蔡英文總統信任度42.5%，比上個月減少5.4個百分點，且是今年來最低點，49.8%受訪者表示不信任蔡總統，本月受訪者對蔡總統的信任評價雖仍呈現分歧，但同時可見轉趨不信任。

這份民調的調查時間為10月24日到25日，由訪員進行電腦輔助電話訪問，完訪人數1070位，樣本代表性與加權採用「比例估計法」，調查範圍是全國22個縣市，年滿20歲以上民眾。

此外，烏俄戰爭、以巴衝突相繼而來，ETtoday新聞雲30日公布最新民調，有65.9%受訪者表示擔心台海兩岸發生戰爭，認同2024總統大選是戰爭與和平選擇的受訪者有63.9%。「當選總統會使兩岸關係更緊張的候選人」，54.0%受訪者認為是賴清德，8.9%認為是國民黨總統參選人侯友宜，8.4%認為是民眾黨總統參選人柯文哲，不知道或沒意見的28.7%。

民調指出，表示不擔心台海兩岸發生戰爭的受訪者有30.9%，不知道或沒意見的3.3%。不認同2024總統大選是戰爭與和平選擇的受訪者有31.5%，不知道或沒意見的有4.6%。

民調 賴清德 侯友宜

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