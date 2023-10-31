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昔日挺大埔 如今龍科案 蔡英文怎看執政黨？

記者 陳熙文
龍科3期擴建案，民眾再度成為土地徵收的受害者，圖為反龍科擴建案自救會30日北上行政院抗議及向監察院陳情，堅決訴求竹科的龍科3期撤案。(本報資料照片)
龍科3期擴建案，民眾再度成為土地徵收的受害者，圖為反龍科擴建案自救會30日北上行政院抗議及向監察院陳情，堅決訴求竹科的龍科3期撤案。(本報資料照片)

2010年，苗栗縣竹南鎮大埔自救會不滿縣政府強徵民地，四處抗議，希望獲得社會聲援。當時，苗栗縣政府不顧部分居民大力反對，強制執行區段徵收，目的同樣是為了科學園區的擴建，並高調展開整地工程，破壞即將收成的稻田。

那時，作為最大在野黨的民進黨成為自救會最大的奧援，黨主席蔡英文7月抵達大埔，探訪抗議民眾，痛批馬政府沒有約束執政黨的縣長，忽視民主程序與農民人權，大埔事件恐一再發生。

大埔事件堪稱馬政府時期最大的農民、土地抗爭運動，更是當年抗爭遍地烽火的代表性運動，同時確立民進黨對弱勢的關懷與支持，象徵民進黨永遠站在雞蛋那一邊，儼然是民間抗爭力量的大靠山。

然而，民進黨上台近八年，如今抗爭再起，卻再也找不到當年的民進黨。從桃園航空城區段徵收案，到近來社會議論紛紛的龍科三期擴建案，民眾再度成為土地徵收的受害者；執政的民進黨若非直接加害者，也無疑是間接的幫凶。

不過，面對質疑，桃園市前大家長、現任行政院副院長鄭文燦，僅回答媒體：「居民爭取權利，這是很正常的事情。」如此輕描淡寫，全不承認龍科三期擴建案是在他任內提出，更不承認那是一張為了選舉，而拉攏台積電所開出的支票。

台積電已宣布不進駐，但國科會仍不願收手，明知一意孤行將摧毀龍潭居民的家園，仍執意要為不知名的科技廠商徵收土地。

時間若能倒回，2010年的蔡英文對此會怎麼想？當年為地方抗爭兩肋插刀的民進黨會怎麼想？抗議的龍潭居民，應該好想呼叫一下過去那個正義凜然的民進黨，來對抗眼前這個執政黨。

民進黨 台積電 蔡英文

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