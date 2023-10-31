龍科自救會政院抗議怒批鄭文燦 向監察院遞交陳情書

反龍潭科學園區第3期擴建案自救會30日到行政院前抗議，民眾朝向行政院副院長鄭文燦相片丟紙團表達憤怒。(記者邱德祥／攝影)

龍潭科學園區第三期擴建案爭議持續延燒，自救會昨至行政院大門前抗議，要求退回擴建計畫，抗議的居民並以紙團代雞蛋 ，丟向桃園市前市長、行政院副院長鄭文燦的相片，怒喊「鄭文燦不是人」、「鄭文燦混蛋」、「 你是土匪強盜」及「鄭文燦下台」等語，並轉向監察院遞交陳情書。

台積電 日前宣布將不進駐龍科第三期，不過，新竹科學園區管理局表明擴建計畫並未終止。反龍潭科學園區擴建案自救會昨至行政院抗議，並舉行記者會，認為台積電宣布不進駐後，新竹科學園區管理局未說明清楚興辦事業目的，又改口說要徵收作為儲備用地，現又說有其他廠商要進駐，批評這已是恣意行政，「並有違行政法的法律優位、保留原則及比例原則。」

在場抗議的居民紛紛表示，是在今年7月26日舉辦公聽會之後才知道自己的土地有可能被徵收，並強調已在龍潭落地生根多年，反對剝奪人民生存、財產權作為設廠基地，影響他們的居住權，要求行政院退回擴建計畫。

行政院長陳建仁表示，已請國科會等相關單位，繼續和地方政府、民眾溝通；關於龍科三期計畫，報院之前一定會跟民眾及民間團體做更好溝通。

行政院副院長鄭文燦回應，竹科管理局與代辦土地徵收的桃園市政府，會尋找最大共識，讓地方居民充分表達意見，縮減爭議、擴大共識後，才會推動龍科三期。

竹科管理局則發布聲明指出，竹科依法行政，絕無違法進行土地徵收；依科學園區相關規定，竹科須提出新設及擴建科學園區籌設計畫，送請國科會陳報行政院核定，故籌設計畫即為科學園區新設及擴建之事業計畫；有關龍潭科學園區擴建案籌設計畫，正依相關規定及民眾所提意見研擬規畫中，尚未函報上級機關核定。

竹科表示，將以產業發展布局聽取及整合民眾意見，重新評估本計畫用地範圍。