我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人種大麻被捕 誤信不良建議找人頂替 勞役變牢獄

11月1日起 出入境中國無須再填健康申報

民眾爭握手合照 侯友宜找回昔日氣勢

記者 張睿廷
國民黨總統參選人侯友宜（前右三）、國民黨主席朱立倫（前左三）及國民黨籍台北市長蔣萬安（前右二）等，30日在台北南港展覽館出席台灣觀光產業現在與未來聯誼餐會，同台為侯友宜造勢。(中央社)
國民黨總統參選人侯友宜（前右三）、國民黨主席朱立倫（前左三）及國民黨籍台北市長蔣萬安（前右二）等，30日在台北南港展覽館出席台灣觀光產業現在與未來聯誼餐會，同台為侯友宜造勢。(中央社)

國民黨總統參選人侯友宜30日中午到南港展覽館參加「台灣觀光產業現在與未來聯誼餐會」，席開600桌，超過6000名觀光業者，場面浩大。侯友宜重批民進黨政府的觀光政策，並保證若當選總統，會讓國際訪台旅客達到1800萬人次，現場反應熱絡程度，連侯團隊都感到驚訝。

侯致詞結束後，逐桌致意，群眾爭相搶自拍、握手，每桌都停一段時間，全程約花上一個小時，相比以往造勢，人氣有明顯上升之勢。

侯友宜以往參加的造勢雖然熱鬧，但有部分場合群眾熱情程度偏低，有些民眾明顯是配合動員。不過，侯友宜在歷經數月選戰，民調爬升，談話更有自信，人氣似有回流，這次造勢已有當初侯友宜競選新北市長時的氣勢與氛圍。

觀光業者反應對侯陣營言，可謂「大旱遇甘霖」最佳寫照。侯友宜進場時被整排民眾團團圍住，光走上台就花了五分鐘。下台逐一與民眾致意時，幾乎每桌民眾都拿起手機搶著合照，侯友宜寸步難行，還要幕僚協助開道。現場還有坐在較遠處的業者喃喃：「他怎麼沒有來我們這邊？」

侯花了約一小時才走完全場，一般造勢場合已許久不見如此熱情的情形，人氣與數月前有明顯提升。

侯友宜 觀光 民調

上一則

觀光業相挺 侯友宜：陸客、生交流優先

下一則

新聞眼／朱柯會空談 藍白離目標還有500哩之遙

延伸閱讀

美麗島民調/賴清德支持度下滑6.3個百分點 侯、柯上升

美麗島民調/賴清德支持度下滑6.3個百分點 侯、柯上升
賴清德稱中共最盼藍白合 侯批抹紅 柯：綠只有這招

賴清德稱中共最盼藍白合 侯批抹紅 柯：綠只有這招
冷眼集／柯文哲不懂國民黨 更不懂郭台銘

冷眼集／柯文哲不懂國民黨 更不懂郭台銘
朱柯會登場 朱：一黨獨大要結束 柯：談到有共識為止

朱柯會登場 朱：一黨獨大要結束 柯：談到有共識為止

熱門新聞

趙天麟深陷婚外情風暴。聯合報系記者劉學聖／攝影

趙天麟小三是她…親密照關鍵時刻流出「更致命的在後面」

2023-10-25 15:01
新灃企業股份有限公司是全球主要的汽車腳踏墊與商用地墊專業製造商，董事長陳世文受訪表示，「台灣若被視為戰亂國家，不用說打仗，光是海岸線封鎖，就完了」，「台灣有機會還是要跟大陸合作」。(記者黃仲裕／攝影)

如買個保險 選民用腳投票 台30年最有感移民潮

2023-10-25 02:30
甄珍（右）反擊劉家昌，要他拿出白紙黑字證據。（本報資料照片）

甄珍反擊了 曝兒「受劉家昌魔爪操控」內幕 怒轟：你配做父親嗎？

2023-10-27 21:06
中廣董事長趙少康在臉書發文指出，郭台銘參選初期，面對中共當局會不會查他水表、干預他公司經營的提問時，曾豪氣干雲嗆聲「Please do it！」(取自趙少康臉書)

為教訓郭董介入大選？趙少康：老共小心適得其反

2023-10-23 09:49
民進黨立委趙天麟與女性友人多幀親暱照片外流，疑涉婚外情，愛家形象崩壞。（記者卜敏正／攝影）

綠委趙天麟疑涉婚外情 與女性親暱照外流 愛家形象崩壞

2023-10-23 20:18
郭台銘（左）和賴佩霞（右）搭擋投入2024年台灣總統大選。（歐新社）

郭台銘是馬雲事件重演？還是陷入了美中角力？

2023-10-27 16:43

超人氣

更多 >
好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…

好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…
紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭

紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭
班機被取消？別慌 四步驟教你應對

班機被取消？別慌 四步驟教你應對
被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到

被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到
Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒

Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒