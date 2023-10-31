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黑白集／賴清德當年輕忽登革熱 現在選總統

黑白集
民進黨總統參選人、副總統賴清德。(記者周彥妤／攝影)
民進黨總統參選人、副總統賴清德。(記者周彥妤／攝影)

南部登革熱疫情已逾兩萬人確診，死亡人數則超過40人。疫情最嚴重的台南市，有民眾因「妻死母住院」，怒告上自蔡總統、下至市府相關官員瀆職，真是情何以堪。

近年登革熱有3次大爆發。2014年病例數超過1萬5000人，幾乎集中在高雄；次年超過4萬人確診，台南躍居榜首，和高雄皆逾百人死亡，震驚全台。今年疫情，台南「一枝獨秀」，病例占總數近9成，已成名副其實的「登革熱之都」。

這令人想起，高雄、台南登革熱疫情的「黃金交叉」，正發生在民進黨總統參選人賴清德擔任台南市長任內。當時，賴清德為議長賄選案堅持不進議會備詢；最後因疫情肆虐，才勉強進議會。其後，台南市府因疫情遭監察院糾正，賴清德的「賴神」威名一落千丈。

疫情不降溫，進駐台南的疾管署副署長羅一鈞，只好延長進駐時間。他直言，台南疫情嚴重是因公權力未雷厲風行、未整頓的閒置老屋空地太多等因素；其實就是「市府輕忽」。8年前台南登革熱疫情，監院糾正案就指台南市府「疏忽疫情」；8年過後，仍毫無長進。

諷刺的是，當年「輕忽登革熱疫情」的賴清德，其後卻官運亨通，市長任期未滿即接任閣揆；院長下台，又出任蔡總統副手；如今更成為「民進黨總統參選人」。人命與責任，成了笑話。(轉載自聯合報)

疫情 賴清德 民進黨

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