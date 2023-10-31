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台大婦產科主任曝 柯文哲為選票可向偏藍靠攏

記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲，31日上午在競選總部舉行「與哲同行三部曲」啟動記者會，搭上巴士準備巡迴全台傾聽民意。(記者林澔一／攝影)
民眾黨總統參選人柯文哲，31日上午在競選總部舉行「與哲同行三部曲」啟動記者會，搭上巴士準備巡迴全台傾聽民意。(記者林澔一／攝影)

台大婦產科主任施景中在臉書分享與民眾黨總統參選人柯文哲互動經驗，指曾受邀到市府開會，討論市政改善計畫，但坐下來沒多久，發現談的不是市政而是選舉謀略，柯並在會議中分析可能會支持自己、流失票源的選民光譜。

施景中表示，2018年選前半年，曾在醫院擔任柯文哲左右手的一位醫生邀他去市府討論市政，但坐下來沒多久，發現講的是選舉謀略，「我坐在他面前，非常不安。今天不是找我們來談未來市政方針的嗎？怎麼一直在講這些勾心鬥角、謀略策畫的事？」

施景中回憶，柯當時在白板上畫了一條線，標示了五個刻度，中間是中立，往右是淺綠、墨綠，往左是淺藍、深藍，他說大家都以為他是墨綠，「如果我將我的角色，由墨綠轉換到中立、甚至偏藍，那我會失去一些墨綠的票，但綠的大部份人還是會投我，而且我會拿到更多中立和藍色選民的票。」

施景中表示，當天在場的還有多位醫師，現場有三十多人，包括一些柯親近的幕僚，他一句話都不敢說，坐立難安，「總覺得來錯地方了」。後來還是有提市府還債的事，以及內湖交通問題無解等市政。

施景中指出，柯文哲為了選票可以向他過去曾說討厭的東西靠攏，說穿了，就是「結合明天（次要）的敵人，來打倒今天（主要）的敵人」如果這次藍白合由藍營出線，最後變執政黨，難保柯以後不會再向昔日綠色戰友靠攏。

施景中說，看到國民黨提供的會談照片，他覺得就像當年的國共會談，濃濃的既視感，藍白合這一局，應該是白的要拿去了。

台大婦產科主任施景中在臉書表示，自己曾受邀到台北市府參加會議，時任台北市長柯文哲...
台大婦產科主任施景中在臉書表示，自己曾受邀到台北市府參加會議，時任台北市長柯文哲在會議中分析可能會支持自己、流失票源的選民光譜。(取材自施景中臉書)

柯文哲 國民黨 臉書

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