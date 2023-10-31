台大婦產科主任曝 柯文哲為選票可向偏藍靠攏

民眾黨總統參選人柯文哲，31日上午在競選總部舉行「與哲同行三部曲」啟動記者會，搭上巴士準備巡迴全台傾聽民意。(記者林澔一／攝影)

台大婦產科主任施景中在臉書 分享與民眾黨總統參選人柯文哲 互動經驗，指曾受邀到市府開會，討論市政改善計畫，但坐下來沒多久，發現談的不是市政而是選舉謀略，柯並在會議中分析可能會支持自己、流失票源的選民光譜。

施景中表示，2018年選前半年，曾在醫院擔任柯文哲左右手的一位醫生邀他去市府討論市政，但坐下來沒多久，發現講的是選舉謀略，「我坐在他面前，非常不安。今天不是找我們來談未來市政方針的嗎？怎麼一直在講這些勾心鬥角、謀略策畫的事？」

施景中回憶，柯當時在白板上畫了一條線，標示了五個刻度，中間是中立，往右是淺綠、墨綠，往左是淺藍、深藍，他說大家都以為他是墨綠，「如果我將我的角色，由墨綠轉換到中立、甚至偏藍，那我會失去一些墨綠的票，但綠的大部份人還是會投我，而且我會拿到更多中立和藍色選民的票。」

施景中表示，當天在場的還有多位醫師，現場有三十多人，包括一些柯親近的幕僚，他一句話都不敢說，坐立難安，「總覺得來錯地方了」。後來還是有提市府還債的事，以及內湖交通問題無解等市政。

施景中指出，柯文哲為了選票可以向他過去曾說討厭的東西靠攏，說穿了，就是「結合明天（次要）的敵人，來打倒今天（主要）的敵人」如果這次藍白合由藍營出線，最後變執政黨，難保柯以後不會再向昔日綠色戰友靠攏。