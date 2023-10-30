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藍白首場政黨協商「未談總統」侯友宜：我不會缺席

記者張睿廷／台北即時報導
侯友宜表示，他在會前與會後都有與朱立倫聯繫，他們有共同目標與方向，都期盼在政黨合作下，全心全意完成政黨輪替。侯還提到，「我在總統及政黨輪替，我不會缺席」。(記者張睿廷／攝影)
侯友宜表示，他在會前與會後都有與朱立倫聯繫，他們有共同目標與方向，都期盼在政黨合作下，全心全意完成政黨輪替。侯還提到，「我在總統及政黨輪替，我不會缺席」。(記者張睿廷／攝影)

藍白合會談結束。國民黨總統參選人侯友宜台北時間30日與國民黨主席一齊出席台灣觀光產業現在與未來聯誼餐會。侯友宜表示，他在會前與會後都有與朱立倫聯繫，他們有共同目標與方向，都期盼在政黨合作下，全心全意完成政黨輪替。侯還提到，「我在總統及政黨輪替，我不會缺席」

至於究竟是侯柯配還是柯侯配？侯友宜表示，目前已進入政黨協商，雙方之前一邊是10月31日要全民調、一個是11月5日要民主開放投票，皆已來不及，一切進入到政黨協商，期待政黨協商過程越快越好，時間不等人，雙方的支持者不但不耐煩，也非常焦慮，慢慢開始湧出情緒，希望大家能盡快一場又一場溝通，得出一個結果。

另外，外界認為總統產生方式可能有點困難。侯友宜回應，已進入政黨協商階段，他與朱立倫同樣態度，都會盡最大努力，以最友善方式，好好協商，他們在總統、政黨輪替、藍白合這局都不會缺席。

至於外界有傳聞說朱立倫賣掉侯友宜。侯友宜聽到該問題先往左後方笑著說，「朱立倫不是在這裡嗎？」朱立倫也接著回應，這不可能，他們在事前、事後都保持聯繫，他的角色是國民黨主席，也是侯友宜競選總部主委，立場一致，最重要的目標是為了台灣好，不是為個人，不是為政黨。今天到這場活動，就是特別要向大家報告，錯誤政策傷害台灣有多深。

侯友宜 國民黨 觀光

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