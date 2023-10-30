年輕人對「抗中保台」免疫？她分析賴清德盤勢少這個

副總統、民進黨總統參選人賴清德（左二）。（記者翁唯真／攝影）

2024選戰倒數，藍白合政黨協商今天登場，曾幫民眾黨主席柯文哲 操刀Line官方社群、列民眾黨2020不分區名單的吳靜怡今天在臉書貼文分析，從最新10月國政民調 看，深綠已經歸隊，但民進黨總統參選人賴清德 民調並沒有成長，她認為，結論很簡單，若柯文哲、侯友宜配不起來，賴清德戰術不變下，就是微弱勝利；但若柯侯配起來，賴清德戰術若不積極調整，那麼民進黨盤勢就會嚴重的少了中間選民。

吳靜怡也說，若在藍白配的情況下，賴清德怎麼贏？或是民進黨可能怎麼輸？她認為，現在20至29歲的青年，生活經驗已經沒有「社會運動」，他們的成長是蔡英文執政的8年，對「抗中保台」早就免疫了，對蔡英文總統也沒太大印象，「腦子記憶只有好笑的柯文哲、韓國瑜，對國民黨也完全沒概念」，所以賴清德如何讓青年覺得會比蔡英文更好，那才是重點。

吳認為，若藍白真的會合作，賴清德的對手還是只有自己，整個民進黨的對手就是賴清德實質無法跳脫同溫層，「清德大仔...要贏就要變啦！」

吳靜怡今天在臉書分析，若要「柯侯配」就必須有一場遊戲規則，時間緊迫只能全民調，全民調手機必須低於30%才符合原則，「侯柯配」目前看來不可能。但吳認為，立委席次的擴大，民眾黨沒有擴大空間，國民黨目前也沒有需要被站台的必要性，地方已經傳出沒有非必要合作的態度，所以柯文哲的威脅並沒什麼用。

至於從最新的10月國政民調看出來，吳靜怡認為，深綠已經歸隊，但賴清德民調並沒有成長，更誇張的是泛綠選票（G6）柯文哲高於50%、賴清德低於15%，另外，柯文哲在泛藍（G3）也影響侯友宜，郭台銘的關鍵少數對國民黨沒什麼影響，反而拉了柯文哲在泛綠的選票。