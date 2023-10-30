賴清德稱中共最盼藍白合 侯批抹紅 柯：綠只有這招

民進黨總統參選人、副總統賴清德（前左）29日到新北市淡水區，在立委參選人何博文（前右）陪同下出席「新北市第一選區何博文競選總部成立大會」，進場時支持者夾道歡迎。（記者林伯東／攝影）

民進黨 總統參選人賴清德 昨天大打國安牌，他到新北市淡水區為黨籍立委參選人何博文輔選時表示，這場選舉需要台灣人團結一致，「因為中國已開始介入選舉」，包括對台商查稅、共機威嚇台灣。賴也批評民眾黨擬提名台灣新住民發展協會理事長徐春鶯為不分區立委，指她曾是共產黨 員，若接觸國防外交機密，台灣將更危險。

賴清德說，光一個國民黨立委馬文君，潛艦國造就變困難，又多一個共產黨出身希望中國統一台灣的人做不分區立委，台灣將更危險。

賴清德昨天上午先前往新竹縣第二選區立委參選人曾聖凱後援會成立大會，媒體詢問，國民黨總統參選人侯友宜批賴清德兩個主張就是台獨跟台獨工作者，賴回擊，侯這些批判、攻擊對選情沒幫助，希望侯可以加油，多提出對國家未來發展福國利民的政見。

賴清德指出，中國企圖干預的各種手段都已經紛紛出籠，如果大家問魔鏡：「全世界最希望下架民進黨的是誰？」魔鏡一定會回答「中國共產黨」，因為民進黨不接受一個中國原則的九二共識，也不會想要跟中國洽簽以一個中國為前提的服務貿易協定，更不可能去簽和平協定，讓台灣步上西藏的後塵。

賴清德表示，如果再問魔鏡：「最希望藍白合的是誰？」答案也一定是「中國共產黨」，因為中國共產黨希望在台灣扶植一個親中的政權，這樣對於付出併吞台灣的代價，相對來講少很多。

對此，侯友宜回應，賴又在抹紅別人，六成民意希望看到藍白合作，難道六成民眾都是中共同路人？大家不要戰機、要迎來客機，老是抹紅別人，用嘴巴挑釁，有何意義？

而柯文哲則表示，「民進黨除了這招，他們沒有其他招」，沒辦法回答雞蛋、豬肉、台南88槍、光電案，唯一的就是這一招，但是中共一向是民進黨的最強助選員，從1996年到現在屢試不爽。