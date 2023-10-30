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朱柯會登場 朱：一黨獨大要結束 柯：談到有共識為止

記者林銘翰／台北30日電
台灣民眾黨主席柯文哲（左）與中國國民黨主席朱立倫（右）30日上午在台北進行面談會議，兩黨將為建立「聯合政府」方式、爭取立委席次極大化、最強在野總統候選人產生方式等議題進行溝通協商。（記者林伯東／攝影）
台灣民眾黨主席柯文哲（左）與中國國民黨主席朱立倫（右）30日上午在台北進行面談會議，兩黨將為建立「聯合政府」方式、爭取立委席次極大化、最強在野總統候選人產生方式等議題進行溝通協商。（記者林伯東／攝影）

藍白整合進入政黨協商階段，首場黨對黨會議今天登場，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲約在上午9時30分抵達會場，兩人握手致意後便步入會場。

柯文哲在會前表示，希望今天的會談對台灣的未來，能夠有最好的結局，他跟朱立倫會再討論細節，不過他們兩個是好朋友，應該也算是老同學，希望會談會有好的結果。

朱立倫則說，過去所謂的一黨獨大、贏者全拿的時代，現在要結束了，藍白陣營要共同政黨合作、包容多元，希望大家能夠整合在一起，過程雖然很辛苦，但是還好他跟柯文哲有雙北合作多年的經驗，現在好像回到八年前，大家一起努力加油。

「朱柯會」雙方將協商建立聯合政府方式、爭取立委席次極大化。朱立倫說，支持者對藍白合已從不耐轉為憤怒；柯文哲說，「（藍白會議）開到有共識為止」。

台北中國時報報導，但在朱立倫與柯文哲黨對黨會談前夕，卻傳出柯文哲於29日下午5時先與鴻海創辦人郭台銘密會。對此，柯辦發言人陳智菡沒證實也未否認，僅表示對此事並不清楚。

本報系聯合報報導，據了解，今天協商若順利，藍白將共同敲定區域立委，以及能源和兩岸政見。並將視協商氛圍，擇日進行國民黨總統參選人侯友宜、朱立倫和柯文哲的「三方會談」，這場會談也將是決定如何選出最強總統參選人的關鍵。朱強調，一定會是侯友宜、朱立倫、柯文哲，一起坐下來談。

對協商期限，朱昨兩度強調，支持者希望愈快愈好，「太多支持者已從不耐轉為憤怒，不希望影響整合結果」。

朱立倫表示，今天會面將先談立委與政見，國民黨會盡力把比較有共識的部分盡力完成；如有時間，會談到總統組合方式的基本態度。尚未達成共識的部分，他和侯都願盡最大努力完成目標，整合不到最後關頭，絕不放棄。

柯文哲昨天表示，政黨之間的協商，有時候要尊重對方的意見，不過大家不用太緊張，「這種協調，放心好了，不會說一次就完成，一定是有陸陸續續在談」。柯文哲說，他知道現在時間很緊迫，雙方幕僚都很積極在穿梭，如果第一場談完，大家都表明態度，各自回去再回來，「應該會一場一場開，開到有共識為止。」

柯文哲 國民黨 侯友宜

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