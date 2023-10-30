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藍白合政黨協商 朱立倫、柯文哲共同宣示 「立委席次最大化」等4結論

記者侯俐安、林銘翰／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（右）與民眾黨主席柯文哲（左）今天展開藍白合政黨協商。(圖:國民黨提供)
國民黨主席朱立倫（右）與民眾黨主席柯文哲（左）今天展開藍白合政黨協商。(圖:國民黨提供)

藍白政黨協商台北時間30日登場，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲歷經一個半小時會談，雙方共同召開會後記者會，會前共同宣布2024大選國民黨民眾黨政黨協商會議共同聲明。

四點會議結論包含：

第一、共同進行台灣第三波民主改革，避免一黨獨大、贏者全拿的民主獨裁，更進一步深化民主。

第二、對於未來發展的共識。在兩岸方面，恢復台海和平與穩定，並依據中華民國憲法與兩岸人民關係條例，在對等、尊嚴、友善的原則下重啟兩岸對話，持續推動交流。能源方面則共同主張「環境永續」、「國家安全」、「人民健康」、及「有序轉型」、堅守「財政紀律」等原則目標。

第三、在現行的憲政體制下，國會的功能可再一步強化。總統應赴立法院進行國情報告，聽取立院黨團建言後，再補充報告，行政院長應獲得立法院多數支持，重要部會首長應赴立法院聽證報告，18歲公民權配合未來修憲，其他重大改革議題，待召開國是會議繼續討論。

第四、兩黨同意於2024大選共同努力，發揮一加一大於二的功效。在立委席次上，雙方相互支援、將席次最大化。

藍白合首場政黨協商在台北市長官邸藝文沙龍舉辦，由朱立倫、柯文哲共同協商，國民黨副秘書長江俊霆、柯文哲競辦主任周榆修與會。朱、柯穿上白襯衫、深藍西裝，柯文哲繫上代表民眾黨的湖水綠色領帶，別上「KP」別針；朱立倫則繫上正藍領帶，別上國旗別針。

朱立倫也在臉書發文指出，今天會議地點在台北市長官邸藝文沙龍，這個區域就在台大校區，是他們彼此從大學時期就熟悉的區域，「今天在這裡的會議，也讓我回想到八年前雙北論壇的光景」，相信好好坐下來談，為了台灣、中華民國，一定會做到國家安全、社會安定、人民安心。

藍白合首場政黨協商由朱立倫、柯文哲，以及國民黨副秘書長江俊霆、柯文哲競辦主任周榆...
藍白合首場政黨協商由朱立倫、柯文哲，以及國民黨副秘書長江俊霆、柯文哲競辦主任周榆修共同協商。(圖:國民黨提供)

柯文哲 國民黨 中華民國

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