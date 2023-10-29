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台大選最新民調：無論侯柯配、柯侯配支持度都超過4成

記者歐陽良盈／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德（由左至右）、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘。(本報資料照片)
民進黨總統參選人賴清德（由左至右）、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘。(本報資料照片)

ETtoday新聞雲今天公布最新民調，台灣2024總統參選人支持度，民進黨賴清德33.8%、國民黨侯友宜28.3%，民眾黨柯文哲26.1％。若侯柯配支持度41.1%、賴蕭配35.3%、郭賴配8.8%；若柯侯配支持度40.9%、賴蕭配34.6%，郭賴配7.0%。

ETtoday新聞雲最新民調指出，藍白若整合，無論侯柯配或柯侯配支持度都超過四成，且勝過民進黨賴清德、蕭美琴組成的賴蕭配5個百分點以上。若賴、柯、侯三人競逐，賴居冠，侯第二，柯第三，賴領先侯5.5個百分點，侯領先柯2.2個百分點。

ETtoday新聞雲指出，和10月中旬民調相較，賴清德支持度上次34.7%，這次略減0.9個百分點至33.8%；侯友宜支持度上次27.4%，這次略增0.9個百分點至28.3%；柯文哲支持度上次25.5%，這次略增0.6個百分點至26.1%。

ETtoday新聞雲調查，若鴻海創辦人郭台銘完成連署並正式參選，呈現4人競逐的對戰組合，總統參選人支持度，賴清德33.5%、侯友宜27.6%、柯文哲23.8%，郭台銘為7.8%。

這份民調調查時間為10月27日至10月28日，有效樣本1241份，以手機簡訊方式通知，進行網路問卷調查。

ETtoday新聞雲今天公布最新民調，總統參選人支持度，民進黨賴清德33.8%、...
ETtoday新聞雲今天公布最新民調，總統參選人支持度，民進黨賴清德33.8%、國民黨侯友宜28.3%，民眾黨柯文哲26.1％。(取材自ETtoday新聞雲網頁)
ETtoday新聞雲今天公布最新民調，無論侯柯配或柯侯配支持度都超過四成。(取材...
ETtoday新聞雲今天公布最新民調，無論侯柯配或柯侯配支持度都超過四成。(取材自ETtoday新聞雲網頁)

賴清德 民調 侯友宜

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