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藍白合啟動政黨協商 朱立倫握手柯文哲：1黨獨大時代要結束

記者林銘翰／台北即時報導
台灣民眾黨主席柯文哲（左）與中國國民黨主席朱立倫（右）在台北進行面談會議，兩黨將為建立「聯合政府」方式、爭取立委席次極大化、最強在野總統候選人產生方式等議題進行溝通協商。(記者林伯東／攝影)
台灣民眾黨主席柯文哲（左）與中國國民黨主席朱立倫（右）在台北進行面談會議，兩黨將為建立「聯合政府」方式、爭取立委席次極大化、最強在野總統候選人產生方式等議題進行溝通協商。(記者林伯東／攝影)

藍白整合進入政黨協商階段，首場黨對黨會議台北時間30日登場，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲約在上午9時30分抵達會場，兩人握手致意後便步入會場，預計展開1小時的會談，雙方預計在10時30分舉行聯合記者會。

國民黨與民眾黨上午舉行政黨協商會議，地點選在台北市市長官邸藝文沙龍，與會人員為朱立倫與柯文哲，議程重點包括建立「聯合政府」的方式、爭取立委席次極大化，還有最強在野總統候選人的產生方式。

根據會議流程，今天上午8時45分開放媒體入場，朱立倫跟柯文哲會在上午9時30分抵達現場，兩人先進行會前拍攝，此階段公開，接著在9時35分進行雙方會談，全程不公開，最後在上午10時30分舉行聯合記者會。

柯文哲在會前表示，希望今天的會談對台灣的未來，能夠有最好的結局，他跟朱立倫會再討論細節，不過他們兩個是好朋友，應該也算是老同學，希望會談會有好的結果。

朱立倫則說，過去所謂的一黨獨大、贏者全拿的時代，現在要結束了，藍白陣營要共同政黨合作、包容多元，希望大家能夠整合在一起，過程雖然很辛苦，但是還好他跟柯文哲有雙北合作多年的經驗，現在好像回到八年前，大家一起努力加油。

柯文哲 國民黨

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