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「漢子禿子燕子」高雄造勢合體 5萬人湧入

台灣新聞組／台北29日電
國民黨總統參選人侯友宜28晚在高雄鳳山舉辦萬人造勢大會，高雄市前市長韓國瑜（右起）、侯友宜、台中市長盧秀燕三人合體，營造藍營團結氣勢。(記者劉學聖／攝影)
國民黨總統參選人侯友宜28晚在高雄鳳山舉辦萬人造勢大會，高雄市前市長韓國瑜（右起）、侯友宜、台中市長盧秀燕三人合體，營造藍營團結氣勢。(記者劉學聖／攝影)

國民黨總統參選人侯友宜昨晚在高雄鳳山舉辦萬人造勢大會，標榜「漢子、禿子、燕子再合體」，現場近5萬名支持者湧入，搖旗吶喊、戰鼓喧天，三人合體營造藍營團結氣勢，期待拉抬總統及立委選情。盧秀燕、韓國瑜兩人以台灣需要和平，呼籲支持侯友宜，侯友宜重申年輕人不要上戰場，也稱支持者都期望藍白站在一起，打贏這場選戰。

昨晚侯友宜在鳳山舉辦高雄大型造勢活動，依舊有「夜襲」音樂與大國旗進場橋段，期待能複製當年三山造勢旋風。盧秀燕、韓國瑜及侯友宜三人手牽手大進場，盧率先開講說，這些年民進黨主政，役男因國家可能有戰爭，兵役四個月將延長為一年，以前台灣很安全，但現在中共飛機船艦常來，民進黨有辦法嗎？她保證侯友宜會讓台灣轉危為安。

韓國瑜則說，他10月9日與柯文哲一對一談藍白合，柯文哲當時給他民調及科學數字要說服他，他回柯說自己講的是感情，南部人都是說「奇檬子」，只要奇檬子爽怎麼看都順眼，若不爽怎麼看都不順眼。這次選舉要當聰明的高雄人，要「愛好和平」、「衝刺經濟」及「追求高雄城市定位」，大家要把希望放在侯身上。

國民黨主席朱立倫說，為了台灣未來、兩岸和平，請集中選票支持侯友宜，盧秀燕與韓國瑜都說得很清楚，三位要站在一起為台灣打拚，明年1月13日，台灣不但要政黨輪替，國民黨還要國會過半數。

侯友宜致詞說，年輕人不要上戰場要上職場，他要完成五年前韓國瑜在高雄沒完成的事，承諾打造高雄成國際大都市，重申打擊黑金、反貪汙，侯更說「新潮流不散，台灣賠一半」，強調一生中最重要只有一個目標，就是團結國家、團結中華民國。

侯友宜再提藍白合，指支持者們都期望藍白要站在一起，他出身南部是用生命交朋友，經歷數場槍戰都不怕，「用這樣的精神，我們說話算話，一定向前打拚，贏回中華民國的平安，讓大家過好生活。」

國民黨智庫執行長柯志恩也指，賴清德到高雄說要贏100萬票，立委八席要過海，要讓民進黨「八仙落海」，民進黨有人背著妻兒，帶著小三到外面玩，侯友宜則是帶著基層警察出生入死，「一樣是愧對妻兒，卻是不一樣的愧對。」

侯友宜鳳山造勢大會能否複製過去韓國瑜旋風，中山大學政治所榮譽教授廖達琪說，韓國瑜2018年啟動三山造勢前，「選情已經起風了」，讓很多敏感的人嗅出「有機會贏了」，今年侯友宜高雄選情仍未見升溫，高雄仍偏綠營，韓來高雄造勢雖有加溫，但是否影響全台仍需觀察。

侯友宜 韓國瑜 國民黨

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