「洩密疑雲」互咬 藍：綠選情反傷更重

立委馬文君控涉入潛艦國造洩密，民進黨對此全力猛攻，但自身也陷入洩密疑雲。(本報系資料照片)

選戰倒數藍綠搶攻立委席次，最近政壇「諜影幢幢」，國民黨 立委馬文君被綠營指控涉入潛艦國造洩密，民進黨 全面猛攻，大打「賣國牌」盼撼動選情。但藍營認為，民進黨近期也出現立委趙天麟外遇陸籍女子風暴、行政院副院長鄭文燦影片疑雲，綠營的選情反而受傷更重。

趙天麟退選後，由高雄市議員黃捷接棒上陣，藍營認為民進黨陣前換將，恐被選民「說再見」。綠營認為，黃捷能否消除空降疑慮，以及趙天麟是否全力輔選，將攸關最後勝敗。

趙天麟力拚四連霸之路，原本就面臨國民黨市議員陳美雅與獨派色彩鮮明的民視前董事長郭倍宏的挑戰。趙天麟因婚外情退選，黃捷能否守住這席立委，就連民進黨內也有疑慮。

民進黨人士說，南高屏提名小組成員包括黨秘書長許立明、湧言會王定宇和高雄市長陳其邁，討論過程中，湧言會代表建議應繼續由同派系市議員黃文益接棒上陣，但高雄市長陳其邁力拱黃捷，最終黃捷出線，可視為「陳其邁意志」勝出，雖然派系要角並未大動作反應，但地方上不滿空降反彈不小，如何化解考驗陳其邁政治手腕。

熟悉南投選情的民進黨人士說，馬文君來自政治世家，家族兩代扎根，基層實力雄厚，馬的服務團隊深入鄰里、擁有強大的村里組織，是她最大優勢，民進黨派任何人對戰，「老實說都不好選」。

民進黨人士說，不過因潛艦國造洩密、阻擋國防預算，馬文君的話題在地方發酵，激起在地選民不滿與疑慮，民進黨立委參選人蔡銘軒只要努力，仍有望「逆轉勝」。

另方面，民進黨總統參選人賴清德 昨天回防台南參加立委參選人林俊憲競選總部成立大會，他表示，這場總統選舉還在變化中，沒人知道最後有幾組人在選，但中國已經出手，國民黨得不到支持就抹黑台南是黑金城市，八八槍擊案涉嫌背後策畫的王文宗是國民黨中央委員、朱立倫競選總統學甲後援會主任，也是謝龍介參選市長後援會幹部。

賴清德又指，國民黨的人敢開槍竟然不敢當，還將責任推給民進黨，大家不能中國民黨的計，電視廣告都是胡說。

謝龍介駁斥，有影片、照片為證，賴清德還在胡扯。在影片中可以看到賴清德「昔日狂捧、今日開槍」，賴清德2013年參加學甲舉辦的魚躍龍門虱目魚嘉年華活動，在致詞時足足喊了十次「文宗兄」，還說到非常感謝王文宗對學甲的付出，並且還擔任王文宗父親喪禮點主官，對王文宗稱兄道弟，難道賴清德是失憶了？