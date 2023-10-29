民眾黨不分區傳納陸配 柯文哲認有考慮「讓子彈飛一下」

徐春鶯傳可能納入台灣民眾黨不分區名單，引發爭議。圖為她今年6月曾赴大陸與「民革上海市委員會」座談、交流。（取材自民革上海市委官方澎湃號）

台灣民眾黨不分區名單傳可能納入陸籍配偶徐春鶯。中央社報導，民眾黨總統參選人柯文哲 昨天表示，確實有考慮列入，但既然外界有爭議，看徐春鶯能不能為她自己辯護得過去。

鏡週刊26日報導，民眾黨2024不分區立委擬採取兩年任期制，名單包含陸籍配偶、台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，但她被爆出疑曾是中共幹部。

柯文哲昨晚出席在高雄大遠百舉辦的新書見面會，下午先與資深媒體人座談討論政治議題。針對徐春鶯爭議，柯文哲表示，確實有考慮列入民眾黨不分區立委，但既然有爭議，就讓「子彈飛一下」，看徐春鶯能不能為她自己辯護得過去。

他指出，原本黨內討論規畫兩年一任，當時挑了東南亞 外配及陸配，「原本想法是台灣現在的小孩有一定比例是外配所生，為何要把占很大的人口比例排除在外」。

柯文哲表示，黨內也討論過例如徐春鶯列不分區立委，但不參加國防外交委員會，徐春鶯有中華民國 身分證，如果要說她不具備國民資格，一個法治國家不應該如此。

至於柯文哲競選總部總幹事黃珊珊傳被列入不分區名單首位，柯文哲指出，「黃珊珊不會排第一，而是壓陣」。

對於藍白合進度，柯文哲表示，目前都還有在聯絡，距離11月20日受理總統、副總統與立法委員選舉參選人登記申請首日還有20多天，還有很多時間，請大家不用緊張。