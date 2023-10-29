新聞評論／民眾黨不分區傳大雜燴 是超越藍綠或消費藍綠？

外傳的民眾黨不分區立委名單引發議論，考驗黨主席柯文哲的抉擇。（記者葉信菉／攝影）

藍白合議題發燒之際，民眾黨不分區立委名單也逐漸浮上檯面。流出的名單雖非民眾黨正式定案版本，也不乏觀風向意味，但其中最引發討論的，如獨派人士陳昭姿、陸配徐春鶯等人，就不免令人懷疑，這樣的名單，到底是「超越藍綠」，還是「消費藍綠」？

政黨不分區立委名單既要能吸引選票，又要能反映政黨價值和理念。對民眾黨而言，在單一選區制的區域立委部分不容樂觀，因此要扮演黨主席柯文哲 所說的「關鍵少數」力量，不分區立委至關重要。而民眾黨要從柯文哲的「一人黨」走向理念型政黨，也必須在不分區名單中強化自己的價值與立場，才有助轉型。

但目前外傳的民眾黨不分區立委名單，可說五花八門，無奇不有。柯文哲愛將黃珊珊、前時力立委黃國昌入列不令人意外，但包括國民黨 朱系、韓系人馬，以及可能是由鴻海創辦人郭台銘 指定的國民黨地方派系人物也列名其中，如果不是為了觀風向或帶風向，就令人匪夷所思了。

尤其名單上赫然並列著前「一邊一國行動黨」發言人陳昭姿，以及外傳曾任大陸國家幹部的陸配徐春鶯，最受爭議。表面上，陳昭姿是因推動代理孕母而獲青睞，徐春鶯則是要凸顯對新住民的重視而入列；但兩人代表的意識形態光譜，顯然不是簡單的「超越藍綠」話術就可以打破。

政黨要提名徐春鶯或陳昭姿都沒有問題，然從政黨理念觀之，兩人正好代表政治光譜的兩端，未來無論執政或在野，民眾黨要如何調和？例如，陳昭姿不但主張特赦前總統陳水扁，還被認為是支持一邊一國的「急獨派」，民眾黨是要其放棄原有立場，或者吸納之？而徐春鶯主張積極推動兩岸交流，且與大陸黨政官方往來密切，如此立場與作法，民眾黨是要延續或禁止？這些問題，民眾黨必須說清楚，不容投機搖擺。

此外，民眾黨不分區名單也可能納入國民黨派系人物，甚至傳出包括郭台銘推薦的國民黨中常委，以及前民進黨人士。這樣的名單布局，除了吸納不同政治光譜選票，還有裂解藍綠甚至政治分贓的疑慮。如若成真，民眾黨成為龍蛇雜處的大雜燴，要如何有效運作，不無疑問。

民眾黨不分區立委名單，一開始是以海選為號召，鼓勵各方推薦、自薦，但因海選名單幾乎都是政治素人，缺乏政治號召力，因此又有了黨內推薦名單，形同是「公開賽」以外又指定「外卡」。從目前情況看，海選只是幌子，基於政治與選票考量的「指定名單」，才是主力。當初海選主張，不免也有騙票之虞。

從政黨不分區名單，延伸到柯文哲主張的「聯合內閣」模式，背後的考量也呼之欲出。柯文哲的「聯合內閣」，潛在合作對象除了郭台銘，甚至還有「除了新潮流以外的民進黨人士」。「超越藍綠，以政策為依歸」說得冠冕堂皇，但政治操作上幾乎沒有實踐的可能，只是為了吸引選票和裂解對手陣營，甚至是以權位為誘餌，回到柯文哲口口聲聲反對的政治分贓。

相對於民眾黨傳出「龍蛇雜處」的不分區名單，國民黨的不分區立委名單仍莫諱若深。不過先前曾有傳言稱地方派系以選票為要脅，要求列入國民黨不分區安全名單中。如若傳言屬實，原本應是國民黨門面的不分區名單，反將可能成為「政黨選票絕緣體」。如果藍白兩黨都以政治現實為考量，放棄政黨不分區立委的理想性和理念價值，那麼連立委要勝選也將十分悲觀。不管藍白合不合，兩黨對不分區立委提名都應慎重。