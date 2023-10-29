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台7000旅遊業者聚餐 總統參選人只邀侯友宜出席

記者周湘芸、屈彥辰、王寓中／台北報導
國民黨總統參選人侯友宜。（本報資料照片）
國民黨總統參選人侯友宜。（本報資料照片）

中國大陸旅遊「禁團令」遲未解除，引發旅行業界不滿。據了解，數千名觀光業界公會成員30日將於南港展覽館舉辦餐會，邀請國民黨總統參選人侯友宜參與，國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安也將陪同出席。台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光強調，這次餐會主要是為了觀光業的「現在與未來」，也包括呼籲兩岸觀光盡快開放。

台灣海峽兩岸旅行發展協會今年8月曾邀百位觀光旅遊業者於新北舉行餐會，以商談「旅遊業的過去與未來」主軸邀請侯友宜出席，侯友宜當天也恰巧發表觀光政見。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會、新北、桃園、台中、台南及高雄旅行公會、中華民國旅行業品質保障協會、台灣海峽兩岸旅行發展協會等多個觀光公會團體，明天中午將動員數千名成員於南港展覽館舉辦餐會，再度邀請侯友宜參與交流。

事實上，旅遊業界對於兩岸觀光遲未開放已多次表達不滿，更曾一度表示要上街頭抗議。不具名觀光業者指出，此次餐會主要就是不滿當前兩岸觀光未開放，業者從年初喊到年底，不僅影響業者工作權益，也犧牲消費者權益。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，相較於8月的觀光旅遊業者餐會，這次擴大舉辦，已確定有近7000人與會，至少席開600多桌。

針對觀光發展，侯友宜提出「四年振興觀光計畫四大主張」，包括提高組織層級，由總統府規畫召開「觀光國是會議」，行政院恢復定期召開「觀光會報」，由院長主持，整合跨部會。同時提升觀光預算，逐年增加15%至20%等。

侯也提十大方向帶動觀光產業發展，包括醫療觀光、郵輪觀光、美食觀光、藝文觀光、宗教觀光、會展觀光、文化觀光、運動及賽事觀光、生態及海洋觀光、步道健行及登山觀光，在兩岸和平環境下，吸引國際觀光客及陸客來台旅遊，目標在四年任期內，讓來台旅客突破1800萬。

觀光 侯友宜 中華民國

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