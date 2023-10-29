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「郭柯合」有望？郭辦：一直朝這個方向努力推動

記者葉德正／新北29日電
郭台銘29日出席北台灣媽祖文化節活動。（記者葉德正／攝影）
郭台銘29日出席北台灣媽祖文化節活動。（記者葉德正／攝影）

藍白合將政黨協商，民眾黨總統參選人柯文哲拋出聯合政府與政黨合作應包含鴻海創辦人郭台銘。郭辦發言人陳家頤今天受訪表示，柯受訪主動提到希望每周一、三、五下班找郭台銘聊天，他們一直是很好朋友、溝通暢通。至於「郭柯合」有沒有譜？陳家頤說，「郭柯合、在野整合，一直都是我們的目標，也一直往這方向努力推動。」

明天朱、柯將政黨協商，外界認為郭台銘有被邊緣化情形，陳家頤說，展開連署後，郭台銘就是勤走基層，實際到各地了解民眾需求，認真握每雙手，去爭取每個支持與認同，並抱起每個孩子，這段時間一直是按照自己步調，會在11月2日前準時將連署書送到中選會，維持自己既有步調不會改變。

被問到目前連署情形，陳家頤說，連署行動9月20日起跑後，其實在兩周就順利達標，郭台銘勤走基層，希望用這種踏實努力爭取民眾支持。

陳家頤說，連署進入倒數4天非常關鍵，呼籲所有選民若還沒連署，趕快透過各地站點連署，獲透過線上或郵寄辦理，相關志工會幫大家確認資料是否有如實完整填寫，也會展開查核，檢查後就會入庫，入庫後就會盤點，之後會有確切相關報告說明。

對於連署傳出違規情形，陳家頤也指出，郭辦再三呼籲，連署行動一定要遵守總統副總統選罷法規定，郭辦與個站點志工督導都一定要合法、合規連署，同時呼籲支持者慎防個資被詐騙情形，有違規就舉報。

由於郭很久沒公開露面，被傳萌生退意，陳家頤強調，「完全沒這回事」，當時宣布連署達標後，郭台銘就已明確表示會為中華民國奮戰到底，這樣的決心、初衷沒有改變，這段時間他本身行程很忙，有國政議題要去討論、規劃，也有既定行程，不是一定要出現在媒體前才叫做不神隱，大家也知這叫攝影機、不是監視器。

郭辦發言人陳家頤說，郭柯合甚至說在野整合，一直都是他們的目標，也一直往這方向努力...
郭辦發言人陳家頤說，郭柯合甚至說在野整合，一直都是他們的目標，也一直往這方向努力推動。（記者葉德正／攝影）

郭台銘 中華民國 詐騙

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