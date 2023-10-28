藍造勢 韓國瑜自嘲：支持者男的攝護腺肥大、女的過更年期

韓國瑜到高雄鳳山，與盧秀燕一起幫侯友宜造勢。(記者王勇超／攝影)

國民黨 總統參選人侯友宜 28日晚在高雄鳳山舉辦首場造勢晚會，台中市長盧秀燕、高雄市前市長韓國瑜 到場助勢，「漢子、燕子、禿子」大合體，侯友宜右執韓國瑜之手，左握盧秀燕，在歡呼聲中進場，從入口到舞台100多公尺路程，走了超過15分鐘才抵達。韓國瑜上台笑說：「支持我的，男的都是攝護腺肥大、女的都過了更年期」。

韓國瑜要來鳳山造勢晚會的消息傳出後，從28日下午就有韓粉提早到場守候，警方為了防止發生意外，將現場包括入口處共分成4區塊，每區塊派遣近20名警察在場防止發生意外，今晚6時許國民黨籍立委參選人護送國旗進場後，許多支持者就守在會場入口處，揮舞巨幅國旗，要等韓國瑜現身，警方派人在入口兩側列隊，將入口淨空。

韓國瑜晚上6時50分許抵達會場入口，他一下車就引起支持者尖叫：「韓市長來了！」媒體與粉絲立刻跑步上前拍攝畫面，韓國瑜一邊與支持者問候、握手，一邊走向會場入口，與盧秀燕、侯友宜會合後，侯友宜右執韓國瑜之手，左握盧秀燕，一起走進會場，現場歡呼聲、凍蒜聲不斷。

韓國瑜上台後說，親愛高雄鄉親，一樣溫暖天氣，一樣熱情的高雄市民，讓我們用掌聲，來歡迎侯友宜、盧秀燕，侯友宜是唯一南部孩子，南部人非常熱情，盧秀燕是媽媽市長，但過了濁水溪，看到這麼熱情鄉親，這就是南部熱情。

韓國瑜表示，他10月9日與柯文哲一對一談藍白合，柯文哲給他民調科學與數字要說服他，但他回說他是講感情的人「講奇檬子！」他舉例自己選高雄市長時，在獅子會場合有個50多歲女企業家冷眼看他並說：「祝你高票落選！」他問「怎樣講話？」對方說，左營沒有你的票，我們要投陳其邁。

韓國瑜說，這次選舉要當聰明高雄人，聰明高雄人有三大重點，一愛好和平，若發生戰爭，台灣最危險是首都與有要塞的高雄，高雄人要告訴全世界，「我們是最熱愛和平討厭戰爭！」另高雄有2500億（台幣）負債，高雄子弟八成畢業後離開高雄，子孫離開可愛高雄為什麼？因為找不到工作，賺不到錢，我們一定要全力拚經濟，吸引外資來投資，讓遊子回高雄。

韓國瑜說，他到外地遇到很多高雄子弟，有次新竹尖石鄉遇到民眾說：「阿媽是你粉絲，我30歲不是您粉絲！」韓國瑜說，支持我的男的攝護腺肥大，女的過更年期，引起現場一片笑聲。