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親綠民調：藍白怎麼合 都贏賴蕭配10個百分點

台灣新聞組／台北28日電
美麗島電子報26日公布總統大選第59波追蹤民調，在四腳督情況下，民進黨參選人賴清德(左起)獲33.0%、民眾黨參選人柯文哲20.2%、國民黨參選人侯友宜20.8%，無黨籍參選人郭台銘則以6.3%墊底。（本報資料照片）
美麗島電子報26日公布總統大選第59波追蹤民調，在四腳督情況下，民進黨參選人賴清德(左起)獲33.0%、民眾黨參選人柯文哲20.2%、國民黨參選人侯友宜20.8%，無黨籍參選人郭台銘則以6.3%墊底。（本報資料照片）

「美麗島電子報」日前公布最新台灣2024年總統大選民調，藍白若合推出「柯侯配」，以47.4%的支持度贏過綠營「賴蕭配」的35.3%，若藍白推出「侯柯配」，則是以46.1%的支持度贏過賴蕭配的36.8%，藍白合兩種組合都大贏綠營10個百分點。美麗島電子報董事長吳子嘉表示，南北對抗的架構已經出現，現在是「誰攻下台中，誰就能得到天下」。

本報系聯合報報導，「美麗島電子報」26日總統大選追蹤民調，顯示在「三腳督」的情況下，民進黨參選人賴清德獲34.7%、民眾黨參選人柯文哲24.0%、國民黨參選人侯友宜緊追在後獲23.5%。若是「四腳督」，賴33.0%、侯20.8%、柯20.2%，無黨籍參選人郭台銘則以6.3%墊底。顯見侯柯兩人差距極小，而郭台銘的支持者對於柯文哲的支持，似乎高於侯友宜。

「美麗島電子報」26日公布最新總統大選民調，藍白合支持度超越綠營賴蕭配10個百分...
「美麗島電子報」26日公布最新總統大選民調，藍白合支持度超越綠營賴蕭配10個百分點。(本報資料照片)

在「三腳督」的民調中，賴清德的支持度長期在35%至40%間震盪，近來似乎受黨內緋聞案影響，34.7%的支持度，算是落在10月低點，短期內要超越40%的天花板有難度。

在藍白合方面，美麗島電子報自今年7月發布總統大選追蹤民調以來，藍白支持度走勢呈現互有高低的交纏狀態。10月藍白合議題進入深水區，侯、柯的支持度各自有逐波上升的跡象，其中侯又較柯穩定，兩人支持度也沒再落到20%以下。

至於該民調對「政黨輪替」的看法，有30.2%民眾支持讓民進黨繼續做，19.7%支持換國民黨做，13.8%支持換民眾黨做，僅4.5%支持換無黨籍做。

吳子嘉：誰攻下台中，誰得天下

吳子嘉在政論節目中表示，國民黨內部調查藍白合支持度贏過綠營，剛好與美麗島電子報最新民調結果不謀而合，可見已是一個趨勢。現在台中由國民黨執政，台中市長盧秀燕很強，因此台中在選戰中扮演關鍵角色，「誰攻下台中，誰就能得到天下」。

吳子嘉說，過去幾個月都是賴清德一路領先，但民調卻一直無法爬升，甚至在三個月內支持度反跌7個百分點，他質疑「是不是賴清德本身陣營出問題？」

民調 賴清德 國民黨

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