冷眼集／柯文哲態度反覆 再拖恐變「藍白戰」

國民黨總統參選人侯友宜 拋出與民眾黨總統參選人柯文哲 必須在選票上列在同一欄，喊話柯文哲趕快決定要不要合作，侯友宜「逼婚」，柯文哲沒答應，也未明說不接受這門「親事」，欲拒又還迎的態度，讓期盼在野合作的民意很焦急。

在侯友宜表態「有條件不堅持選正的，侯柯配、柯侯配都可以」，國民黨內普遍肯定侯友宜已展現莫大的誠意與善意，對於柯文哲公開承認民眾黨政黨實力不足，卻還死踩著虛無的「全民調 」為「結親」唯一條件，頗不以為然；主張「不必再等柯文哲」的聲音漸浮現，「藍白合」變成「藍白拖」，雙方隔空交鋒，再拖下去，恐將演變成「藍白戰」。

對於侯友宜開出的條件，柯文哲批評「大黨打壓小黨，像是在逼婚」，但不可否認，組織也是政黨實力的一環，況且民眾黨這次立委選舉只能勉強提名11席區域立委參選人，連73席區域立委的一半都不到，人才明顯不足。

藍白政黨實力懸殊，白營擅打空戰，藍營陸軍組織更強大，藍與白要談合作，前提是共同理念的結合，而不是去做政黨實力的比較，或是為未來政府職位分位子，正如立法院前院長王金平提醒的「換位思考」，至於正副之爭，王金平點醒柯文哲，作為總統參選人必須承擔大選所有的開銷，包括錢和人都要負起責任，聰明如柯文哲，應該也心知肚明。

侯陣營一開始主張以開放式民主初選推「藍白合」人選，遭柯陣營拒絕，再提出全民調、開放式初選各半比例方案，最後甚至連「可以當副手」都成為選項，任誰來看，都會認為侯友宜為了促成「藍白合」在委曲求全，藍軍也認為侯友宜不應再退讓。

下周政黨協商即將登場，藍白合不合，仍是未知數，柯文哲昨天設下11月20日總統參選人登記日為藍白協商最後期限，但他早先卻說10月底前確定，柯態度反覆、持續拖延，除了促成藍軍歸隊，也將重挫他想要主導「藍白合」走向的企圖，最後侯友宜「逼婚」不成，藍營卻有所收穫，柯文哲不一定站在有利方。