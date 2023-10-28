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冷眼集／柯文哲態度反覆 再拖恐變「藍白戰」

本報記者 陳舜協

國民黨總統參選人侯友宜拋出與民眾黨總統參選人柯文哲必須在選票上列在同一欄，喊話柯文哲趕快決定要不要合作，侯友宜「逼婚」，柯文哲沒答應，也未明說不接受這門「親事」，欲拒又還迎的態度，讓期盼在野合作的民意很焦急。

在侯友宜表態「有條件不堅持選正的，侯柯配、柯侯配都可以」，國民黨內普遍肯定侯友宜已展現莫大的誠意與善意，對於柯文哲公開承認民眾黨政黨實力不足，卻還死踩著虛無的「全民調」為「結親」唯一條件，頗不以為然；主張「不必再等柯文哲」的聲音漸浮現，「藍白合」變成「藍白拖」，雙方隔空交鋒，再拖下去，恐將演變成「藍白戰」。

對於侯友宜開出的條件，柯文哲批評「大黨打壓小黨，像是在逼婚」，但不可否認，組織也是政黨實力的一環，況且民眾黨這次立委選舉只能勉強提名11席區域立委參選人，連73席區域立委的一半都不到，人才明顯不足。

藍白政黨實力懸殊，白營擅打空戰，藍營陸軍組織更強大，藍與白要談合作，前提是共同理念的結合，而不是去做政黨實力的比較，或是為未來政府職位分位子，正如立法院前院長王金平提醒的「換位思考」，至於正副之爭，王金平點醒柯文哲，作為總統參選人必須承擔大選所有的開銷，包括錢和人都要負起責任，聰明如柯文哲，應該也心知肚明。

侯陣營一開始主張以開放式民主初選推「藍白合」人選，遭柯陣營拒絕，再提出全民調、開放式初選各半比例方案，最後甚至連「可以當副手」都成為選項，任誰來看，都會認為侯友宜為了促成「藍白合」在委曲求全，藍軍也認為侯友宜不應再退讓。

下周政黨協商即將登場，藍白合不合，仍是未知數，柯文哲昨天設下11月20日總統參選人登記日為藍白協商最後期限，但他早先卻說10月底前確定，柯態度反覆、持續拖延，除了促成藍軍歸隊，也將重挫他想要主導「藍白合」走向的企圖，最後侯友宜「逼婚」不成，藍營卻有所收穫，柯文哲不一定站在有利方。

柯文哲 侯友宜 民調

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