黑白集／ 藍白合遭賴清德酸為分贓 實為反綠色專制

藍白聯姻卡關，在野整合進入政黨協商，由主席朱立倫與柯文哲 先談。賴清德 見縫插針說，若藍白合是基於理念，那是職務分配；如果不是基於理念，就是政治分贓。話說得酸，但賴清德兩點都說錯了；藍白合的最大重點，不是職務分配或分贓，而是要終止綠營的專制治理。

藍白整合當然有共同理念，其中最清晰的一條，就是終止民進黨 一黨獨大的專制統治，把台灣帶回民主軌道。蔡總統執政八年，台灣充斥著各種改革、轉型的正義口號，但落在現實，卻出現箝制言論、打壓人權、行政濫權、貪瀆徇私等逆流。蔡政府的霸道，民進黨的橫行，都是在野黨必須共同推倒的民主高牆。

賴清德把藍白合醜化為「政治分贓」，論點犯了一個嚴重的錯誤，把國家權位和資源視為「贓物」。事實上，從某個角度看，民進黨現在不正在獨吞、獨享這個「贓」？蔡政府執政八年，把國家資源當成民進黨資產享用；又因「完全執政」，立法、司法、監察三權自棄監督職責，使憲政制衡完全失效。如此獨攬獨霸的局面，難道不該打破？

台灣民主化歷程好不容易走到今天，卻因綠色執政的私心及專制，正在快速土崩。正因為如此，才有那麼多選民期待再次政黨輪替，下架民進黨。藍白談合作就是回應選民期待，這是理念所在！（轉載自聯合報）