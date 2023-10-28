我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遺書字條、頭部中彈…緬因槍手陳屍林中細節曝光 疑開槍自殺

李尚福被拔、李克強去世 中國政壇震盪曝「習家軍」面臨內鬥

黑白集／ 藍白合遭賴清德酸為分贓 實為反綠色專制

黑白集

藍白聯姻卡關，在野整合進入政黨協商，由主席朱立倫與柯文哲先談。賴清德見縫插針說，若藍白合是基於理念，那是職務分配；如果不是基於理念，就是政治分贓。話說得酸，但賴清德兩點都說錯了；藍白合的最大重點，不是職務分配或分贓，而是要終止綠營的專制治理。

藍白整合當然有共同理念，其中最清晰的一條，就是終止民進黨一黨獨大的專制統治，把台灣帶回民主軌道。蔡總統執政八年，台灣充斥著各種改革、轉型的正義口號，但落在現實，卻出現箝制言論、打壓人權、行政濫權、貪瀆徇私等逆流。蔡政府的霸道，民進黨的橫行，都是在野黨必須共同推倒的民主高牆。

賴清德把藍白合醜化為「政治分贓」，論點犯了一個嚴重的錯誤，把國家權位和資源視為「贓物」。事實上，從某個角度看，民進黨現在不正在獨吞、獨享這個「贓」？蔡政府執政八年，把國家資源當成民進黨資產享用；又因「完全執政」，立法、司法、監察三權自棄監督職責，使憲政制衡完全失效。如此獨攬獨霸的局面，難道不該打破？

台灣民主化歷程好不容易走到今天，卻因綠色執政的私心及專制，正在快速土崩。正因為如此，才有那麼多選民期待再次政黨輪替，下架民進黨。藍白談合作就是回應選民期待，這是理念所在！（轉載自聯合報）

民進黨 賴清德 柯文哲

上一則

22台灣旅客遊新疆 車禍釀1死1昏迷2骨折

下一則

少了陸客 台灣國際醫療產值回不去

延伸閱讀

台灣大選／親綠民調：「藍白合」贏賴蕭配10個百分點

台灣大選／親綠民調：「藍白合」贏賴蕭配10個百分點
賴清德：與其靠中國善意求和平 不如靠自己

賴清德：與其靠中國善意求和平 不如靠自己
喊要政黨輪替 賴清德本命區 首投族只投非綠

喊要政黨輪替 賴清德本命區 首投族只投非綠
新聞評論／趙天麟外遇案惡劣操作 綠道德之賊

新聞評論／趙天麟外遇案惡劣操作 綠道德之賊

熱門新聞

趙天麟深陷婚外情風暴。聯合報系記者劉學聖／攝影

趙天麟小三是她…親密照關鍵時刻流出「更致命的在後面」

2023-10-25 15:01
新灃企業股份有限公司是全球主要的汽車腳踏墊與商用地墊專業製造商，董事長陳世文受訪表示，「台灣若被視為戰亂國家，不用說打仗，光是海岸線封鎖，就完了」，「台灣有機會還是要跟大陸合作」。(記者黃仲裕／攝影)

如買個保險 選民用腳投票 台30年最有感移民潮

2023-10-25 02:30
中廣董事長趙少康在臉書發文指出，郭台銘參選初期，面對中共當局會不會查他水表、干預他公司經營的提問時，曾豪氣干雲嗆聲「Please do it！」(取自趙少康臉書)

為教訓郭董介入大選？趙少康：老共小心適得其反

2023-10-23 09:49
富士康集團中國多家企業經傳遭稅務稽查及用地情況現場調查。（路透）

郭台銘投入台總統大選之際 富士康在中多地企業傳遭查稅

2023-10-21 22:00
民進黨立委趙天麟與女性友人多幀親暱照片外流，疑涉婚外情，愛家形象崩壞。（記者卜敏正／攝影）

綠委趙天麟疑涉婚外情 與女性親暱照外流 愛家形象崩壞

2023-10-23 20:18
鴻海集團創辦人郭台銘。（記者杜建重／攝影）

最新民調：郭台銘若參選到底 柯文哲、侯友宜民調幾打平

2023-10-23 02:40

超人氣

更多 >
即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機

三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機
最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局

最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局
緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中

緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中