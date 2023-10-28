趙天麟擁吻陸女在東京 密集日本行藉公務幽會？

民進黨高雄市立委趙天麟爆發與大陸女子張晴多張親密合照婚外情醜聞，因此宣布退選。本報資料照。（記者劉學聖／攝影）

民進黨立委趙天麟 外遇大陸籍女子張晴，外傳張晴是統戰成員，趙天麟擔任國防委員會召委，引發國安疑慮，國民黨 立委李德維昨天在立法院質詢指出，此事是否有中共國安單位影子？行政院長陳建仁答詢表示，這件事已經進入檢調調查的階段，包括交往對象與過程，也在調查中，讓司法盡速釐清所有真相。

國民黨立委游毓蘭昨質詢指出，台灣在港澳有大量情報行動進行，陸委會應提醒國安部門要更機警，她也詢問陸委會是否有掌握趙天麟案相關情資？陸委會主委邱太三表示，國家機密保護法修正草案上周已通過，裡面就包含涉密人員回國要有申報機制。

趙天麟與張晴婚外情長達十年，多張親密照流出，最被熱議的「愛情摩天輪嘟嘴接吻照」，外界原以為是「高雄夢時代摩天輪」，但被台南市前議員謝龍介姪子謝克洋踢爆是在日本 東京的台場摩天輪。

外界好奇，趙天麟和張女在東京的「愛情摩天輪」合影究竟何時拍攝？趙天麟昨天回應，請給他和家人空間，盼外界「莫捕風捉影、妄加揣測」。對於日本密集行程，是否藉公務之便和小三幽會？趙天麟表示，深自檢討中，也以退選立委負責並接受調查。

而趙天麟爆婚外情退出高雄市第六選區立委選舉，昨午傳出黃捷跨區接替參選，最快下周三中執會通過。面對黨內「拒絕空降」聲浪，黃捷在未傳出接棒前就表明「戰士沒有選擇戰場的權利」。市長陳其邁更指，「我不怕任何壓力」，唯一考量是提出有戰力能勝選的人。高雄市黨部主委許智善直言，「不管是或不是，黨內派系都需修補整合」，團結才能勝選。