台灣大選／親綠民調：「藍白合」贏賴蕭配10個百分點

美麗島電子報26日公布總統大選第59波追蹤民調，在四腳督情況下，民進黨參選人賴清德(左起)獲33.0％、民眾黨參選人柯文哲20.2％、國民黨參選人侯友宜20.8％，無黨籍參選人郭台銘則以6.3％墊底。（本報資料照片）

「美麗島電子報」日前公布最新台灣2024年總統大選民調 ，藍白若合推出「柯侯配」，以47.4%的支持度贏過綠營「賴蕭配」的35.3%，若藍白推出「侯柯配」，則是以46.1%的支持度贏過賴蕭配的36.8%，藍白合兩種組合都大贏綠營10個百分點。美麗島電子報董事長吳子嘉表示，南北對抗的架構已經出現，現在是「誰攻下台中，誰就能得到天下」。

「誰攻下台中，誰得天下」

本報系聯合報報導，「美麗島電子報」26日總統大選追蹤民調，吳子嘉在政論節目中表示，國民黨 內部調查藍白合支持度贏過綠營，剛好與美麗島電子報最新民調結果不謀而合，可見已是一個趨勢。現在台中由國民黨執政，台中市長盧秀燕很強，因此台中在選戰中扮演關鍵角色，「誰攻下台中，誰就能得到天下」。

吳子嘉說，過去幾個月都是賴清德 一路領先，但民調卻一直無法爬升，甚至在三個月內支持度反跌7個百分點，他質疑「是不是賴清德本身陣營出問題？」

另據TVBS與CTWANT報導，同一份民調顯示，在「三腳督」的情況下，民進黨參選人賴清德獲34.7%、民眾黨參選人柯文哲24.0%、國民黨參選人侯友宜緊追在後獲23.5%。若是「四腳督」，賴33.0%、侯20.8%、柯20.2%，無黨籍參選人郭台銘則以6.3%墊底。顯見侯柯兩人差距極小，而郭台銘的支持者對於柯文哲的支持，似乎高於侯友宜。

在「三腳督」的民調中，賴清德的支持度長期在35%至40%間震盪，近來似乎受黨內緋聞案影響，34.7%的支持度，算是落在10月低點，短期內要超越40%的天花板有難度。

在藍白合方面，美麗島電子報自今年7月發布總統大選追蹤民調以來，藍白支持度走勢呈現互有高低的交纏狀態。10月藍白合議題進入深水區，侯、柯的支持度各自有逐波上升的跡象，其中侯又較柯穩定，兩人支持度也沒再落到20%以下。