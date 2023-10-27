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朱立倫籲勿攻擊金溥聰 稱侯友宜、柯文哲一定兩情相悅

記者屈彥辰／新北即時報導
國民黨主席朱立倫（右）、國民黨總統參選人侯友宜（左）今赴板橋慈惠宮參加「2023北台灣媽祖文化節－媽祖巡安會香祈福」，會後接受訪問。（記者屈彥辰／攝影）
國民黨主席朱立倫（右）、國民黨總統參選人侯友宜（左）今赴板橋慈惠宮參加「2023北台灣媽祖文化節－媽祖巡安會香祈福」，會後接受訪問。（記者屈彥辰／攝影）

國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜28日赴板橋慈惠宮參加「2023北台灣媽祖文化節－媽祖巡安會香祈福」，會後接受訪問，朱立倫為侯辦執行長金溥聰屢遭點名破壞藍白合辯護，表示金的頭髮都白了，拜託媒體不要再亂寫，他也表示合作最重要的是兩情相悅，相信侯和民眾黨總統參選人柯文哲一定兩情相悅。

朱立倫說，金執行長最近真的很辛苦，金執行長的頭髮都白了，拜託各位媒體不要再亂寫，不要再氣金執行長。關於藍白合，他要再次強調，莫忘初衷，今天侯友宜、朱立倫、國民黨不是為了個人，也不是為了個別政黨，是為了台灣，為了兩岸的和平，為了民主能夠重新出發。為什麼說民主能夠重新出發，大家感覺不到，民進黨一黨獨大之後，已經走向民主獨裁？

朱立倫表示，台灣需要包容，需要合作，尤其是國民黨跟民眾黨，如果這次能夠藍白合作，會創下台灣第一次的跨黨派合作，大家也許會說，20年前的國親不是已經合作了嗎，不要忘了20年前的國親是系出同源，情況跟現在是不太一樣。

朱立倫說明，畢竟民眾黨是另一個政黨，有跟國民黨相同的部分，有不同的部分，所以侯友宜跟他秉持最大的誠心、最多的耐心，且一定要有同理心，可以理解柯文哲面對黨內的壓力，同樣的國民黨也有黨內的壓力，所以一定會用共同的決心，希望能夠促成最後的合作，把台灣的民主變成多元又包容，有不同的政黨，能夠團結合作，而不會像民進黨，一黨通吃，一黨獨大，贏者全拿，民主獨裁，這是要重新走回的一條路。

朱立倫提到，另外不要忘了，最重要的是要兩情相悅，這是指侯友宜跟柯文哲本身一定要兩情相悅，兩黨也是有些共同的目標，大家才能夠談合作。他作為一位媒人，相信不管侯或柯一定是兩情相悅，婚前症候群稍微少一點，盡量把爭議、不同意見化解。

朱立倫強調，他作為國民黨家族的一分子，也會以家族共同的目標，就是政黨輪替，國民黨為台灣來打拚。

國民黨 侯友宜 柯文哲

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