趙天麟婚外情涉國安？ 高檢分案調查

國民黨立委王鴻薇（左）26日在立法院質詢時，交付相關資料給法務部長蔡清祥（右二），要求調查趙天麟及鄭文燦案。（記者潘俊宏／攝影）

民進黨 立委趙天麟 與中國大陸籍女子張晴爆婚外情，因趙擔任立法院國防外交委員會召委，國家機敏資料有無外洩？成為立法院昨天質詢焦點，立委質疑情治單位毫無警戒。國安局副局長徐錫祥表示會持續了解，法務部長蔡清祥則說檢調正蒐集資料，立委要求調查局及國安局一周內提出調查報告；高檢署證實已分案調查，不排除傳喚趙天麟說明。

趙天麟因婚外情退選下屆立委，誰接棒參選？綠營內部暗潮洶湧。高雄市議員黃文益、郭建盟都表態當仁不讓，黃捷也被視為熱門人選。

此外，臉書 粉專「Next逆襲」流出疑為鄭文燦與女子進出房間影片，鄭文燦昨透過臉書表示他不是影中人，委任律師赴中正一警分局提告妨害名譽，台北地檢署簽分「他」字案偵查。

立法院司法及法制委員會昨邀法務部等單位就「境外干預選舉之因應策略及準備情形」施政報告，法務部長蔡清祥、調查局長王俊力、國安局副局長徐錫祥等官員列席，趙天麟及鄭文燦的「風花雪月」案成焦點。

立委李貴敏說，張女與趙交往多年，張女有沒有異常背景？有沒有接受過特殊訓練？國安局不知情、情報蒐集系統猶如虛設，「有沒有失職問題」？立委游毓蘭也質疑，難道國安局沒有一點點警戒？

張晴2018年以醫美名義來台，醫美療程僅一天卻留台十天，並與趙天麟在九份等地旅遊，引起是否與「許可目的」不符等質疑。陸委會副主委詹志宏昨表示，只要「照著核定行程走」即不會視為違反法令，但因部分個案違反「社會安定」及我方相關法令，陸委會已跟衛福部即移民署等機關檢討相關「安全管理機制」，對來台人士作相關安全管理。