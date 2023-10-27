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冷眼集／藍白相親 柯文哲不能只想要嫁妝

聯合新聞網「重磅快評」
國民黨總統參選人侯友宜（中）向柯文哲喊話「等你來結婚很久了」，誰知柯家是「一個女兒嫁好幾個親家」。（記者許正宏／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜（中）向柯文哲喊話「等你來結婚很久了」，誰知柯家是「一個女兒嫁好幾個親家」。（記者許正宏／攝影）

藍白聯姻之路很坎坷，但劇情很驚世。台上有劈腿、逼婚、喝砒霜的情節，台下也有騙婚、重婚、仙人跳的劇評。台詞愈來愈辛辣，基層愈來愈焦慮。

藍白合，柯營堅持全民調，侯營從提議民主初選，到主張全民調與民主初選各半。侯友宜不堅持選正的，可接受「侯柯配」或「柯侯配」，重點是兩人要在同一張選票上。但柯文哲堅持當正的，輸的退選；言下之意，藍白可以合，柯侯不能配。

侯友宜要求限時答覆，柯文哲埋怨「簡直像逼婚」；侯營退一步主張的民主初選與全民調各半，卻被柯文哲形容為「一罐砒霜喝下去會死，喝半罐還是死掉」。侯友宜三次讓步，柯文哲寸步不讓。侯友宜要求侯柯或柯侯必須是一組參選人，柯文哲屬意的副手人選目前還是「國家機密」。

或許這才是柯文哲的重點：藍白可以合，柯侯不能配；或者說，柯文哲要的是，藍白合，柯當正，侯退選。

原來藍白相親，柯文哲只要嫁妝，不要新娘？或者，嫁妝全要了，換個新娘？

看戲的民進黨譏諷，這看起來比較像政治仙人跳。藍營的基層支持者雖不像民進黨那樣擅長下半身思考，卻也不免擔心被柯文哲騙婚。

朱立倫和侯友宜對詞，揭開柯文哲的一部分真面目。朱立倫說，柯文哲向他說副手是「兩個女生」；侯友宜則指柯文哲和他說的是「一男一女」。

侯友宜才向柯文哲真心喊話「全台灣都等你來結婚很久了」，誰知柯家是「一個女兒嫁好幾個親家」！

到底柯文哲想和誰配？郭台銘、韓國瑜、黃珊珊或鄒開蓮？外界傳言紛紛。柯文哲與這些傳聞中的對象不時眉來眼去，就是沒有正眼瞧過國民黨總統參選人侯友宜，但國民黨的家產，不論叫聘金聘禮或嫁妝，柯文哲要定了。

不過，如果真是這樣，選民埋單嗎？柯文哲應該說清楚。畢竟，藍白政治聯姻，如果演成騙婚鬧劇，政黨輪替不成事小，台海戰雲逼近事大，而台灣民主恐怕要被逼著喝砒霜了。

柯文哲 侯友宜 民調

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