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喊話柯文哲 侯友宜：不要再拖 要不要娶嫁我說了算

記者屈彥辰／新北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜27日說，柯文哲30秒決定別人生死，他是一秒鐘決定自己的生死，柯不要再拖，並強調他是合作最重要的角色，要不要娶嫁，不是媒人說了算，是他說了算。（記者屈彥辰／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜27日說，柯文哲30秒決定別人生死，他是一秒鐘決定自己的生死，柯不要再拖，並強調他是合作最重要的角色，要不要娶嫁，不是媒人說了算，是他說了算。（記者屈彥辰／攝影）

台灣2024年總統大選倒數，「藍白合」談判進入深水區，自國民黨總統參選人侯友宜提出可接受「柯侯配」，民眾黨總統參選人柯文哲未為回應。侯友宜今（台北時間27日）說，柯文哲30秒決定別人生死，他是1秒鐘決定自己的生死，柯不要再拖，並強調他是合作最重要的角色，要不要娶嫁，不是媒人說了算，是他說了算。

侯友宜說，10月16日國民黨主席朱立倫要跟柯文哲見面時問過他，侯柯配、柯侯配都在同張選票，大家並肩作戰，怎麼看？他不到一秒鐘就決定，為國家、人民，侯柯配、柯侯配都接受。從10月16日提出後，柯文哲沒有對侯柯配、柯侯配回應，到了10月20日，因為朱立倫希望他跟柯文哲再度見面，10月21日他跟柯見面，柯仍無回答，沒有表示同意而是提出新的人選，他提10月22日繼續談，柯說沒空。

侯友宜表示，10月23日是媒體專訪，他將過程清楚說明，再拖下去就是給別人見縫插針，對兩黨都沒好處。昨天柯文哲雖然接受政黨協商，但從10月16日起經過11天， 且雖接受政黨協商也沒有明講是否在柯侯配、侯柯配的大前提談。柯文哲又畫下期限，10月31日柯要決定，他給予尊重，從10月31日往前推，不管是全民調或開放式民主初選都來不及，線不是他畫的而是柯畫的。

侯友宜提到，柯文哲自稱30秒決定別人的生死，試問這10天拖過多少30秒？他一生為國為民在槍林彈雨1秒鐘決定自己的生死，柯是30秒決定別人的生死，每個人態度不一樣，決定方式不一樣。他希望柯文哲不要再拖，據他了解，政黨協商是今天就要做，結果又要延期到下周。

侯友宜強調，他絕對是裡頭最重要的合作對象，如果選舉過程當中都無法合作，怎麼奢談聯合內閣跟立委選舉，頭過而身才會過，他一定在政黨協商過程中，他對柯喊「不是你要不要排除我，我是最重要的角色！」要不要娶，要不要嫁，不是媒人說了算，是他說了算，這場選舉他會負起所有責任。

被問為何今日原本要政黨協商，後來延期，是否為對方提出？侯友宜表示，這部分是根據黨部跟他的說明，至於詳細為何會延期，請大家去問黨部。

柯文哲 侯友宜 國民黨

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