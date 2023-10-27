黑白集／不問藍綠 「不識時務」的邱國正

民進黨 藉潛艦案猛攻「馬文君們」，綠委並私下點名國防部 長邱國正，說他不願「義正辭嚴」配合抨擊，有袒護馬文君之嫌。對此邱國正強調，國造潛艦是好事，立委有責任監督政府，國防部有責任回答質詢；其中只有「國軍袒護全民，國軍幹部袒護國軍」，沒有對任何人的袒護。

政務官為政策辯護是天經地義，但官員們不該忘記，自己也是宣示效忠國家的公僕，要問考量順位，「國」應放在「黨」前面。民進黨執政常見的問題是，把確保綠色執政當成首務，比國家利益重要。一切作為，都優先考量對下次選舉的影響，解決問題的迫切性遠不及解決政敵。

國防部不介入藍綠之鬥，有利預算 過關。包括馬文君對潛艦的凍結提案，最後改列主決議，順利放行。邱國正若是學那些「鬥雞型」部長進場喊打喊殺，激怒在野黨全面焦土抗爭，雖有助炒熱選情，但預算被擋被刪的「戰損」，卻得自己承受苦果。

邱國正常被批評是嚴厲保守的「邱班長」，但面對政壇紛擾，卻展現如今不多見的大臣之風。比起那些把施政當成戰場打殺的民粹官員，邱國正對民主的體認，明顯高出一截。如果民進黨執政風格不變，未來總綰兵符者若是積極配合選戰節奏的「識時務」部長，面對險峻的台海局勢，國家風險恐怕就讓人擔憂。(取材自黑白集)