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傳郭台銘推薦屏縣議長之女周孟蓉 列民眾黨不分區

台灣新聞組／台北27日電
傳鴻海創辦人郭台銘（中）推薦周孟蓉（左一）為民眾黨不分區立委。(本報資料照片)
傳鴻海創辦人郭台銘（中）推薦周孟蓉（左一）為民眾黨不分區立委。(本報資料照片)

民眾黨總統參選人柯文哲遭質疑在侯友宜及郭台銘之間玩兩面手法。有消息指出，郭循2020年高虹安模式，向柯推薦了3個人選，其中2位皆為台灣夏普的中高階幹部，另一名則是國民黨中常委、挺郭派屏東縣議長周典論的女兒周孟蓉。不過周孟蓉昨受訪強調，「我本人從未聽過。」

　據了解，郭推薦3位人選，除周孟蓉外，還有鴻準精密工業法務長朱宸佐和震旦電信董事、台灣夏普代表人賴明君。

　周典論挺郭立場鮮明，在國民黨中央對違紀替郭站台黨員祭出黨紀後，周轉趨低調，但據悉仍與郭有互動。不過，周孟蓉昨接受電訪時略為驚訝，強調沒有此事。國民黨立委李德維說，他不覺得周典論父女會做出列入民眾黨不分區的決定。倘若郭推薦人給柯文哲為真，也只證明民眾黨沒有地方實力，只是不斷在挖國民黨牆腳罷了。

　不過，有黨內人士認為，一切都要看藍白合有沒有成功，因為民眾黨允許雙重黨籍，因此民眾黨要將周列不分區，沒有程序問題，若藍白合順利，國民黨借將給民眾黨也是有可能，但若破局，恐會違反黨紀。

　國民黨前立委蔡正元與民進黨前立委郭正亮也都被點名列不分區。郭正亮昨說他現在「大隱隱於市，努力當網紅」；蔡則稱聽過這傳聞，但沒有這回事。

　此外，有媒體指說包括柯辦總幹事黃珊珊、前總統陳水扁醫療小組發言人陳昭姿、民眾黨台北市黨部主委林國成、壯世代教科文協會理事長吳春城、台灣新住民發展協會理事長徐春鶯等人，都被列入不分區名單之內。

國民黨 夏普 柯文哲

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