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民眾黨不分區名單 驚見陸配徐春鶯 她曾赴陸交流

台灣新聞組／台北27日電
徐春鶯今年6月曾赴大陸與「民革上海市委員會」座談、交流。（取材自民革上海市委官方澎湃號）
徐春鶯今年6月曾赴大陸與「民革上海市委員會」座談、交流。（取材自民革上海市委官方澎湃號）

2024大選，民眾黨將不分區視為立委主要戰場，有媒體批露民眾黨內部討論的不分區名單初步構想，驚見陸配身分的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯。媒體人黃揚明吐槽說，民眾黨不分區立委名單資訊滿天飛，此次新聞曝光，比較像是要讓這個人選「見光死」。

據台北中國時報引述鏡週刊報導，民眾黨不分區立委名單尚未定案，但外界也關注相關資訊，名單上出現陸配身分的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，若最後拍板定案，她將成為首位列入政黨不分區立委的陸配。

徐春鶯出身上海，1993年嫁來台灣，先生1949年來台。她過去受訪曾說，嫁來台灣前，她從中國復旦大學企管系畢業後，曾擔任中國國家幹部，她今年6月才赴大陸與「民革上海市委員會」座談交流。她在國民黨前主席吳敦義掌權時代，曾名列國民黨新住民工作委員會的委員，熟悉國民黨新住民事務的人士說，徐是「大咖的陸配頭人」，今年又出席民革上海市委會的活動，代表她是頭人等級，柯營此舉無疑是在挖藍營新住民社群的牆角。

徐春鶯除了今年6月曾以台灣新住民發展協會理事長身分，赴中國與「民革上海市委員會」座談、交流，本刊調查，她在擔任國民黨新住民工作委員會委員期間，也曾在2018年7月赴中國參加「海峽兩岸婚姻家庭論壇」。

據報導，媒體人黃揚明在臉書發文指出，最近民眾黨不分區立委名單的相關資訊滿天飛，研判這次柯文哲會提滿34人吧，「不過，這個新聞資訊的曝光，應該比較像是要讓這個人選『見光死』」。

據披露的初步構想名單中，除徐春鶯外，還有「公關教父」的戰國策傳播集團董事長、壯世代教科文協會理事長吳春城。而安全名單則提到前立委黃國昌、柯辦總幹事黃珊珊、前總統陳水扁醫療小組發言人陳昭姿、民眾黨台北市黨部主委林國成。

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